В цирковом искусстве сегодня нет кризиса, однако молодежь действительно переключилась на другие виды развлечений, заявил в интервью НСН заслуженный артист России, клоун Олег Белогорлов.

Режиссер "Росгосцирка" Елена Петрикова ранее заявила, что мировая клоунада переживает кризис из-за популярности стендапов и «дурацких видосиков», на фоне которых молодые клоуны не понимают, как объединить старые традиции с новыми трендами. Белогорлов напомнил об эволюции цирка.