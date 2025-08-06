Бабушки и стендап: Клоун опроверг опасения о кризисе цирка
Молодежь стала меньше ходить в цирк, изменив отношение к юмору, однако его эволюция всегда сопровождалась мыслями о застое, за которыми вспыхивало что-то новое, сказал в эфире НСН Олег Белогорлов.
В цирковом искусстве сегодня нет кризиса, однако молодежь действительно переключилась на другие виды развлечений, заявил в интервью НСН заслуженный артист России, клоун Олег Белогорлов.
Режиссер "Росгосцирка" Елена Петрикова ранее заявила, что мировая клоунада переживает кризис из-за популярности стендапов и «дурацких видосиков», на фоне которых молодые клоуны не понимают, как объединить старые традиции с новыми трендами. Белогорлов напомнил об эволюции цирка.
«Юмор молодежи поменялся, с этим я согласен, но это не кризис. Стабильной ситуацию в цирке я бы не назвал, идут небольшие изменения, но это было и раньше в эволюции цирка. Тоже были времена, когда думали, что застой и не хватает чего-то, а потом вдруг открывалось что-то новое. Сегодня похожий процесс. Молодежь стала меньше ходить в цирк, в основном это люди в возрасте, которые приводят своих маленьких детей, бабушки и дедушки с внуками. Что касается "Цирка дю Солей" (Cirque du Soleil), с нашим цирком его не стоит сравнивать, у них вообще другое. "Дю Солей" и наш менталитет – это разные полярности. У них свои причины для кризиса», - объяснил артист.
По его словам, цирковую аудиторию сегодня манят и многочисленные другие развлечения.
«Если сравнивать с советским временем, конечно, сейчас все по-другому. Это не то чтобы конкуренция, но много всего появилось и часть зрителей отделилась. Раньше было мало развлечений, а сейчас их в разы больше. Грубо говоря, было пять видов развлечений, а стало 20-30, поэтому люди разбежались», - заключил собеседник НСН.
Народный артист России, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный ранее заявил, что сегодня не появились новые клоуны, способные держать зрительный зал в тонусе «столько, сколько надо». В этой связи он указал на великих советских клоунов Юрия Никулина, Олега Попова, Леонида Енгибарова и Карандаша, отмечает «Радиоточка НСН».
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