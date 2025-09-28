СМИ: В Москве горит банный комплекс «Восточные бани»

По данным 112, огонь на улице 9 Мая охватил крышу и второй этаж здания, а также произошло частичное обрушение кровли на площади 10 квадратных метров. Общая площадь возгорания - 300 квадратных метров.



Как уточнили в МЧС России, пожар удалось локализовать. На месте происшествия работают около 50 специалистов и 16 единиц техники. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в здании в историческом центре Ялты произошел пожар на площади 400 «квадратов», сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».