СМИ: В Москве горит банный комплекс «Восточные бани»
На востоке Москвы горит банный комплекс «Восточные бани». Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным 112, огонь на улице 9 Мая охватил крышу и второй этаж здания, а также произошло частичное обрушение кровли на площади 10 квадратных метров. Общая площадь возгорания - 300 квадратных метров.
Как уточнили в МЧС России, пожар удалось локализовать. На месте происшествия работают около 50 специалистов и 16 единиц техники. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее в здании в историческом центре Ялты произошел пожар на площади 400 «квадратов», сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
