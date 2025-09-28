Артемий Лебедев дал россиянам финансовые советы

Лебедев подчеркнул, что российская экономика сейчас менее стабильна, чем она могла быть в мирное время и призвал жить по средствам и избегать лишних трат. По его словам, не стоит гнаться за дорогостоящей техникой последних моделей, а лучше планировать семейный бюджет и откладывать деньги на случай ухудшения экономической ситуации.

Лебедев отметил, что сейчас не время брать кредиты на покупку новейших моделей iPhone. По его словам, можно рассмотреть покупку Samsung, хотя он тут же уточнил, что сам бы никогда добровольно не выбрал такой телефон.

Также Лебедев рекомендовал открывать банковские вклады и размещать средства на депозитах для финансовой безопасности.

Ранее экономист Александр Разуваев в беседе с НСН посоветовал россиянам хранить деньги в рублях.