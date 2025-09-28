Артемий Лебедев дал россиянам финансовые советы
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал россиянам несколько финансовых рекомендаций. Об этом Лебедев рассказал в своём обзоре новостей, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Лебедев подчеркнул, что российская экономика сейчас менее стабильна, чем она могла быть в мирное время и призвал жить по средствам и избегать лишних трат. По его словам, не стоит гнаться за дорогостоящей техникой последних моделей, а лучше планировать семейный бюджет и откладывать деньги на случай ухудшения экономической ситуации.
Лебедев отметил, что сейчас не время брать кредиты на покупку новейших моделей iPhone. По его словам, можно рассмотреть покупку Samsung, хотя он тут же уточнил, что сам бы никогда добровольно не выбрал такой телефон.
Также Лебедев рекомендовал открывать банковские вклады и размещать средства на депозитах для финансовой безопасности.
Ранее экономист Александр Разуваев в беседе с НСН посоветовал россиянам хранить деньги в рублях.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Радиостанция Судного дня» повторила слово, прозвучавшее 9 февраля 2022 года
- ЦСКА обыграл «Балтику» и вышел на первое место в РПЛ
- В Москве завершилась церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном
- Четверо пострадали в ДТП с автобусом и семью машинами в Нижнем Новгороде
- СМИ: Трое белгородских туристов застряли на Эльбрусе
- В индустрии заявили о кризисе киносценаристов и худруков театров
- СМИ: В Москве горит банный комплекс «Восточные бани»
- Артемий Лебедев дал россиянам финансовые советы
- МВД: Мошенники начали красть данные банковских карт через NFC-приложения
- Дуров раскрыл просьбу Молдавии о цензуре ряда Telegram каналов перед выборами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru