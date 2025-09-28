Четверо пострадали в ДТП с автобусом и семью машинами в Нижнем Новгороде

Четырре человека пострадали в ДТП с участием автобуса, который врезался в семь машин на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональное управление МВД в своем Telegram-канале.

В Иркутске восемь человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом

В ведомстве уточнили, что пассажиры автобуса не пострадали, тогда как двое несовершеннолетних и двое взрослых из других автомобилей с различными травмами были доставлены в больницу.

По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности автобуса: он потерял управление, столкнулся с одним автомобилем и по инерции задел ещё шесть машин.

Ранее в Иркутске восемь человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

