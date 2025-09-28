«Радиостанция Судного дня» повторила слово, прозвучавшее 9 февраля 2022 года
Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня» повторила еще одно сообщение, звучавшее перед началом специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».
По данным канала, 28 сентября в 15:41 по московскому времени станция передала слово «капосорт», которое уже транслировалось 9 февраля 2022 года в 05:52.
Кроме того, 21 августа в 16:06 радиостанция повторила слово «микротрон», впервые прозвучавшее 20 января 2022 года. Также 14 августа были повторены сообщения со словами «марель» и «стокотон», которые изначально передали 13 января 2022 года. Причины повторного вещания старых шифровок остаются неизвестными.
Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня», сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Радиостанция Судного дня» повторила слово, прозвучавшее 9 февраля 2022 года
- ЦСКА обыграл «Балтику» и вышел на первое место в РПЛ
- В Москве завершилась церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном
- Четверо пострадали в ДТП с автобусом и семью машинами в Нижнем Новгороде
- СМИ: Трое белгородских туристов застряли на Эльбрусе
- В индустрии заявили о кризисе киносценаристов и худруков театров
- СМИ: В Москве горит банный комплекс «Восточные бани»
- Артемий Лебедев дал россиянам финансовые советы
- МВД: Мошенники начали красть данные банковских карт через NFC-приложения
- Дуров раскрыл просьбу Молдавии о цензуре ряда Telegram каналов перед выборами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru