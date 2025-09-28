«Радиостанция Судного дня» повторила слово, прозвучавшее 9 февраля 2022 года

По данным канала, 28 сентября в 15:41 по московскому времени станция передала слово «капосорт», которое уже транслировалось 9 февраля 2022 года в 05:52.

Кроме того, 21 августа в 16:06 радиостанция повторила слово «микротрон», впервые прозвучавшее 20 января 2022 года. Также 14 августа были повторены сообщения со словами «марель» и «стокотон», которые изначально передали 13 января 2022 года. Причины повторного вещания старых шифровок остаются неизвестными.

Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня», сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».