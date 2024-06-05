От Машкова до Франдетти: «Кадровую революцию» в ведущих театрах Москвы объяснили кризисом
«Скамейка запасных» руководителей театров невелика, при этом даже для Владимира Машкова руководство двумя театрами – явный перегруз, сказала в эфире НСН Ольга Галахова.
Массовые кадровые перестановки в руководстве московских театров связаны с кадровым кризисом, при этом решения принимаются без учета мнений ведущих режиссеров, заявила в интервью НСН театральный критик Ольга Галахова.
Ранее Алексей Франдетти сообщил, что уходит с поста главного режиссера театра «Ленком». Кроме того, по данным СМИ, худрук «Табакерки» Владимир Машков придет в «Современник», Театр Сатиры может возглавить худрук «Театра Луны» Евгений Герасимов, а худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов получит еще один театр. Галахова предупредила, что одному человеку очень сложно руководить двумя театрами.
«Ситуация с назначением руководителей театров, действительно, очень сложная. "Скамейка запасных" не столь богата, а театр без художественного руководителя в большей степени проигрывает, чем выигрывает. Не берусь судить, почему Франдетти ушел из «Ленкома», но особых побед у него в этом театре не было. Что касается Машкова, это не слухи, информация пока не подтвержденная, но вполне достоверная. Это назначение свидетельствует об определенном кадровом кризисе, потому что раньше трудно было представить, чтобы один человек руководил двумя театрами. Я не уверена, что это правильно», - сказала Галахова.
По ее мнению, в новом назначении Машкова есть логика.
«В возможном назначении Машкова в Театр "Современник" своя логика есть. Машков мхатовец, ученик Табакова, Табаков связан с "Современником", Олег Павлович всегда приобщал своих учеников к истории этого театра. Здесь много пересечений, но другой вопрос, хватит ли сил Владимиру Львовичу. Сейчас он и председатель Союза театральных деятелей, и "Табакеркой" руководит, а теперь еще и "Современник". Посмотрим, но это явно перегруз», - пояснила критик.
При этом Галахова указала, что с Театром Сатиры ситуация сложнее.
«Что касается Герасимова в Театре Сатиры, я, скорее, ставлю знак вопроса. Какие у него достижения в "Театре Луны", какие там были эстетические и художественные победы, чтобы назначать его в Театр Сатиры? Я не знаю. Ну если вы дали Сергею Газарову Театр Сатиры, подождите, что у человека получится, и только после этого присоединяйте Театр Джигарханяна. Но человек еще не успел ничего сделать, как ему дали в довесок еще и второй театр. Грамотно ли это? А теперь назначают Герасимова… А почему не рассмотреть кандидатуры достойных людей внутри театра, того же Феди Добронравова или Юры Васильева? У этого театра определенный вектор, с которым надо считаться, это актерский театр, Александр Ширвиндт был там прежде всего актером, а потом режиссером, он несколько десятилетий продолжал линию Театра Сатиры. Либо мы считаемся с традициями этого театра, либо "произвольно" назначаем кадры», - отметила собеседница НСН.
При этом она предупредила об опасности, связанной с нежеланием Минкультуры советоваться с профессионалами.
«Меня настораживает в этих назначениях то, что они принимаются без участия театрального сообщества. Последнее назначение с его участием – это был Сергей Женовач в МХТ. Тогда Минкультуры пригласило коллегию, в которой были наши выдающиеся режиссеры Лев Додин, Валерий Фокин и другие театральные лидеры. Сейчас все назначения делаются с закрытой дверью, тихо-тихо. Даже в советские времена Минкульуры, принимая важные решения по театру, приглашало всех ведущих режиссеров. Без мнения Товстоногова это было невозможно, и даже Юрия Любимова. Есть опасность бюрократизации театра», - подчеркнула Галахова.
Худрук Театра Луны Евгений Герасимов, обсуждая с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» его возможное назначение в Театр Сатиры, сказал, что не хочет это комментировать, поскольку «мало ли кто чего говорит». Режиссер сказал в этой связи, что «я возглавляю театр на Малой Ордынке».
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