От Машкова до Франдетти: «Кадровую революцию» в ведущих театрах Москвы объяснили кризисом

Массовые кадровые перестановки в руководстве московских театров связаны с кадровым кризисом, при этом решения принимаются без учета мнений ведущих режиссеров, заявила в интервью НСН театральный критик Ольга Галахова.

Ранее Алексей Франдетти сообщил, что уходит с поста главного режиссера театра «Ленком». Кроме того, по данным СМИ, худрук «Табакерки» Владимир Машков придет в «Современник», Театр Сатиры может возглавить худрук «Театра Луны» Евгений Герасимов, а худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов получит еще один театр. Галахова предупредила, что одному человеку очень сложно руководить двумя театрами.