ЦСКА обыграл «Балтику» и вышел на первое место в РПЛ

Решающий гол на 95-й минуте забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев. На 83-й минуте «Балтика» осталась в меньшинстве после удаления своего защитника Кевина Андраде за вторую жёлтую карточку.

Для «Балтики» это поражение стало первым в текущем сезоне РПЛ. Команда установила рекорд лиги среди новичков высшего дивизиона, сохраняя беспроигрышную серию в течение девяти матчей на старте сезона.

ЦСКА, набрав 21 очко, возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Балтика» с 17 очками занимает пятое место. В следующем туре, 5 октября, ЦСКА сыграет в московском дерби со «Спартаком», а «Балтика» встретится на своём поле с махачкалинским «Динамо».

Ранее ЦСКА в домашнем матче седьмого тура РПЛ сыграл вничью с действующий чемпионом России «Краснодаром», сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».