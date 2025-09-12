Мушкетеры и «Дыра»: Чем заняты руки худруков ведущих театров
Никита Михалков вернул в театр Михаила Ефремова, Сергей Женовач решился исследовать «Дыру», Евгений Писарев вспомнил Высоцкого и Раневскую, а Евгения Марчелли вдохновил Д'Артаньян.
Театр Пушкина: Высоцкий и Раневская
Ведущие театры страны один за другим открывают новый сезон, презентуя новые спектакли и озвучивая грандиозные планы. При этом далеко не все художественные руководители берут на себя смелость ставить серьезные, актуальные и прорывные спектакли, в лучшем случае делегируя эту роль приглашенным со стороны режиссерам.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев и худрук театра Моссовета Евгений Марчелли обнажили разные грани нового сезона.
***
На этой неделе еще два крупных московских театра провели сборы трупп и объявили о премьерах, которые планируется выпустить в сезоне 2025-26.
На презентации нового сезона в Театре имени Пушкина выступили его директор Владимир Жуков и художественный руководитель Евгений Писарев. Жуков поведал собравшимся о счастливой судьбе старых и новых кресел из зрительного зала, а Писарев рассказал о новых спектаклях театра, отмечающего в 2025 году 75-летний юбилей. Главной постановкой, по его словам, станет спектакль, рассказывающий об истории Театра имени Пушкина, про актеров и режиссеров, работавших в нем уже после «таировских времен» Камерного театра.
Е.ПИСАРЕВ: «Для меня главным на сегодняшний день является наш юбилейный спектакль «И будет театр». Несмотря на то, что это не просто репертуарный спектакль, а спектакль, делающийся к юбилею, в целом это будет история большая, зрелищная. Мы сейчас активно все это пишем. Также активно за месяц должны все это собрать, отрепетировать. Это очень амбициозно, потому что будет занята вся труппа. Какое-то время назад, уже больше 10 лет, я сделал спектакль-посвящение Камерному театру. Это было в 2014 году, мы рассказали историю Таирова и Коонен. В нынешний юбилей Театра имени Пушкина хочется рассказать о людях, его создавших и в нем служивших. Сейчас я понимаю, что надо поклониться и тем, кто был после Таирова, вспомнить этих людей. Здесь, кстати, фрагментарно один сезон после окончания школы-студии МХАТ работал Владимир Высоцкий, еще до «Таганки». Может быть, для Высоцкого это не какая-то веха, а для нас это событие безусловное. Здесь он встретился с Фаиной Раневской, и у нее есть любопытный рассказ о том, как она встретила его и спросила: «Это не вам все время за пьянство и опоздания вывешивают?» Повела его домой, накормила его котлетами, послушала его песни. Всё это будет в нашем спектакле», - рассказал Писарев.
М.СИНТИН: «Спектакль об истории театра – это прекрасно! Тем более такой, какая была у Театра имени Пушкина. Но вместе с тем такой ретроспективной постановкой не обязательно заниматься художественному руководителю театра. Евгений Писарев не раз и не два создавал спектакли, о которых писали критики и обсуждали театралы, наподобие «Тартюфа», что он поставил в Театре Наций. Жаль, что в репертуаре родного для Писарева театра имени Пушкина нет подобных постановок. «Обломова» и «Капитанскую дочку» в новом сезоне будут ставить приглашенные режиссеры, а худрук займется вечером воспоминаний».
Театр Моссовета: Мушкетеры Марчелли
На сборе труппы в театре Моссовета его художественный руководитель Евгений Марчелли назвал в числе премьер нового сезона «Макбет», «Чайку» и «Ревизор», но ни один из них он сам ставить не будет. Все его усилия будут направлены на подготовку драматического концерта на музыку Максима Дунаевского «Три мушкетера».
Е.МАРЧЕЛЛИ: «"Три мушкетера" Александра Дюма или, как я его называю, "Драматический концерт" - очень возбуждающая и очень зажигающая меня история. В этом спектакле молодежь будет играть отчаянно, с юмором. Уже сделана современная аранжировка песен, которые впервые прозвучали в телевизионном фильме 1978 года "Д'Артаньян и три мушкетёра". Композитор Максим Дунаевский этому очень рад и способствует выходу нового спектакля. Это будет романтическая история про любовь, молодость, юмор, верность, дружбу. Это доставит огромное удовольствие и актерам, и, надеюсь, зрителям. Театр Моссовета сейчас способен делать музыкальные спектакли. В его труппе артисты, поющие просто фантастически. Это очень хорошо».
М.СИНТИН: «Отказ от серьезных постановок худруков ведущих театров Москвы может быть связан с опасением возможной неудачи и потери завоеванного годами авторитета, как это случилось с охотником из «Обыкновенного чуда» Евгения Шварца. Возможно, здесь дело в неясных намеках, которые могут заподозрить в таких спектаклях министерство или департамент. Но кто же как ни художественные руководители ведущих драматических театров будут властителями дум, создателями новых трендов и звезд? Кто будет поднимать самые важные темы, волнующие российское общество? Пока здесь больше вопросов, чем ответов».
«Дыра» и возвращение Ефремова
Константин Хабенский (худрук МХТ имени Чехова), Константин Богомолов (худрук Театра на Бронной и Сцены «Мельников») и Владимир Панков (худрук Ленкома Марка Захарова) в прошлом театральном сезоне вошли в число самых медийных художественных руководителей театров, их имена звучали тут и там - соответствующие и ожидания.
При этом Хабенский после недавней «Чайки» пока не экспериментирует, Богомолов еще не анонсировал премьеры нового сезона, а Панков ушел в развлекательный формат и готовит две премьеры - «Феллини «Оркестр», посвященный Марку Захарову, и «Золотого теленка».
М.СИНТИН: «К счастью, есть еще в Москве художественные руководители, которые не боятся ставить спектакли, заставляющие зрителей думать. Один из них - худрук и основатель Студии театрального искусства Сергей Женовач, который поставит спектакль «Чехов. Иванов. Слова, слова, слова» и пьесу Александра Галина «Дыра». Другой - Никита Михалков, основавший «Мастерскую 12». В новом сезоне он выпустит премьеру спектакля по своему фильму «Без свидетелей» с участием Анны Михалковой и Михаила Ефремова. Второй премьерой сезона в постановке Михалкова станет «Мотылек» по пьесе Романа Емельянова, где главную роль исполнит Сергей Шакуров».
***
Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Идите в театр!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Проект «Обманутый Россиянин» внесли в список иноагентов
- Pink Floyd анонсировали юбилейное переиздание альбома «Wish You Were Here»
- Мушкетеры и «Дыра»: Чем заняты руки худруков ведущих театров
- В Госдуме рассказали, почему на радио нет фейков и мошенников
- Россиянам рассказали, как самим определить натуральность сыра
- Губернатор штата Юта подтвердил задержание подозреваемого в убийстве Кирка
- Трамп заявил о сильном ударе санкциями по российским банкам
- Депутат Гусев заявил, что IQOS не запретят в России
- Объявлены ведущие конкурса «Интервидение - 2025» от России
- Артисты и журналисты обогнали политиков в списке иноагентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru