Ведущие театры страны один за другим открывают новый сезон, презентуя новые спектакли и озвучивая грандиозные планы. При этом далеко не все художественные руководители берут на себя смелость ставить серьезные, актуальные и прорывные спектакли, в лучшем случае делегируя эту роль приглашенным со стороны режиссерам.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев и худрук театра Моссовета Евгений Марчелли обнажили разные грани нового сезона.

***

На этой неделе еще два крупных московских театра провели сборы трупп и объявили о премьерах, которые планируется выпустить в сезоне 2025-26.

На презентации нового сезона в Театре имени Пушкина выступили его директор Владимир Жуков и художественный руководитель Евгений Писарев. Жуков поведал собравшимся о счастливой судьбе старых и новых кресел из зрительного зала, а Писарев рассказал о новых спектаклях театра, отмечающего в 2025 году 75-летний юбилей. Главной постановкой, по его словам, станет спектакль, рассказывающий об истории Театра имени Пушкина, про актеров и режиссеров, работавших в нем уже после «таировских времен» Камерного театра.

Е.ПИСАРЕВ: «Для меня главным на сегодняшний день является наш юбилейный спектакль «И будет театр». Несмотря на то, что это не просто репертуарный спектакль, а спектакль, делающийся к юбилею, в целом это будет история большая, зрелищная. Мы сейчас активно все это пишем. Также активно за месяц должны все это собрать, отрепетировать. Это очень амбициозно, потому что будет занята вся труппа. Какое-то время назад, уже больше 10 лет, я сделал спектакль-посвящение Камерному театру. Это было в 2014 году, мы рассказали историю Таирова и Коонен. В нынешний юбилей Театра имени Пушкина хочется рассказать о людях, его создавших и в нем служивших. Сейчас я понимаю, что надо поклониться и тем, кто был после Таирова, вспомнить этих людей. Здесь, кстати, фрагментарно один сезон после окончания школы-студии МХАТ работал Владимир Высоцкий, еще до «Таганки». Может быть, для Высоцкого это не какая-то веха, а для нас это событие безусловное. Здесь он встретился с Фаиной Раневской, и у нее есть любопытный рассказ о том, как она встретила его и спросила: «Это не вам все время за пьянство и опоздания вывешивают?» Повела его домой, накормила его котлетами, послушала его песни. Всё это будет в нашем спектакле», - рассказал Писарев.

М.СИНТИН: «Спектакль об истории театра – это прекрасно! Тем более такой, какая была у Театра имени Пушкина. Но вместе с тем такой ретроспективной постановкой не обязательно заниматься художественному руководителю театра. Евгений Писарев не раз и не два создавал спектакли, о которых писали критики и обсуждали театралы, наподобие «Тартюфа», что он поставил в Театре Наций. Жаль, что в репертуаре родного для Писарева театра имени Пушкина нет подобных постановок. «Обломова» и «Капитанскую дочку» в новом сезоне будут ставить приглашенные режиссеры, а худрук займется вечером воспоминаний».

