МВД: Мошенники начали красть данные банковских карт через NFC-приложения

В ведомстве уточнили, что мошеннические схемы становятся всё более изощрёнными. В частности, злоумышленники используют приложения, такие как NFC Gate, побуждая жертв установить их под предлогом переустановки банковского приложения. В пресс-центре пояснили, что такие приложения активируют NFC-датчик, который передаёт данные карты мошенникам при поднесении смартфона к считывателю.

Ранее МВД России неоднократно предупреждало о недопустимости загрузки неизвестных приложений, особенно с подозрительных сайтов, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».