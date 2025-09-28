МВД: Мошенники начали красть данные банковских карт через NFC-приложения

Мошенники начали использовать для хищения денег россиян мобильные приложения для бесконтактных платежей, которые позволяют получать данные банковских карт при контакте смартфона со считывателем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

МВД: Мошенники начали использовать номера телефонов из Индии

В ведомстве уточнили, что мошеннические схемы становятся всё более изощрёнными. В частности, злоумышленники используют приложения, такие как NFC Gate, побуждая жертв установить их под предлогом переустановки банковского приложения. В пресс-центре пояснили, что такие приложения активируют NFC-датчик, который передаёт данные карты мошенникам при поднесении смартфона к считывателю.

Ранее МВД России неоднократно предупреждало о недопустимости загрузки неизвестных приложений, особенно с подозрительных сайтов, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МошенникиРоссия

