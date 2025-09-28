В Москве завершилась церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном
В Москве прошло прощание с режиссером Тиграном Кеосаяном, который ушел из жизни 26 сентября после длительного нахождения в коме. Об этом сообщает РИА Новости.
Траурная церемония состоялась в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в столице. Отмечается, что на прощание пришло около сотни человек.
По данным источника, венки на церемонию прислали российский президент Владимир Путин, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и его семья, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, представители телеканала RT, медиагруппы «Россия сегодня», ТТЦ «Останкино» и другие.
Тиграну Кеосаяну было 59 лет. В 1992 году он дебютировал в качестве кинорежиссера, сняв фильм «Катька и Шиз». Позже он создал множество телевизионных и кинолент, которые получили призы «Кинотавра» и ТЭФИ. Кеосаян также работал телеведущим на разных телеканалах, в том числе в программах «Хватит молчать!» и «Международная пилорама», напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
