В Москве завершилась церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном

В Москве прошло прощание с режиссером Тиграном Кеосаяном, который ушел из жизни 26 сентября после длительного нахождения в коме. Об этом сообщает РИА Новости.

Траурная церемония состоялась в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в столице. Отмечается, что на прощание пришло около сотни человек.