ИИ-актриса привлекла внимание на саммите Цюрихского кинофестиваля
На ежегодной конференции-саммите в рамках Цюрихского кинофестиваля (ZFF) в Швейцарии актриса и основательница студии Particle6 Элин Ван дер Вельден рассказала, что многие агенты заинтересованы в сотрудничестве с её студией талантов на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает «Чемпионат.ру».
Ван дер Вельден отметила, что особое внимание привлекает цифровая актриса Тилли Норвурд, созданная с помощью нейросети. По ее словам, в случае заключения контракта Тилли сможет сниматься в фильмах и сериалах. Изначально на цифровую актрису реагировали скептически, но теперь её потенциал заинтересовал профессионалов индустрии.
Ранее Ван дер Вельден объявила о запуске студии, которая занимается созданием, управлением и монетизацией нового поколения ИИ-актрис, отличающихся высокой реалистичностью. Эксперты утверждают, что многие крупные студии уже используют ИИ-технологии в своей работе, хотя публично об этом не заявляют, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
