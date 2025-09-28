ИИ-актриса привлекла внимание на саммите Цюрихского кинофестиваля

Ван дер Вельден отметила, что особое внимание привлекает цифровая актриса Тилли Норвурд, созданная с помощью нейросети. По ее словам, в случае заключения контракта Тилли сможет сниматься в фильмах и сериалах. Изначально на цифровую актрису реагировали скептически, но теперь её потенциал заинтересовал профессионалов индустрии.

Ранее Ван дер Вельден объявила о запуске студии, которая занимается созданием, управлением и монетизацией нового поколения ИИ-актрис, отличающихся высокой реалистичностью. Эксперты утверждают, что многие крупные студии уже используют ИИ-технологии в своей работе, хотя публично об этом не заявляют, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

