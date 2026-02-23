Фицо: Словакия остановит поставки электроэнергии на Украину

По его словам, 23 февраля он посетит государственную компанию SEPS и попросит ее, чтобы аварийные поставки электроэнергии были остановлены. Премьер-министр отметил, что страна имеет право ответить на нефтяную и газовую блокаду со стороны Киева.

До этого правительство Словакии объявило в республике кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

