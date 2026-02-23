Фицо: Словакия остановит поставки электроэнергии на Украину
23 февраля 202600:17
Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил в соцсетях, что потребует прекратить поставки электроэнергии на Украину.
По его словам, 23 февраля он посетит государственную компанию SEPS и попросит ее, чтобы аварийные поставки электроэнергии были остановлены. Премьер-министр отметил, что страна имеет право ответить на нефтяную и газовую блокаду со стороны Киева.
До этого правительство Словакии объявило в республике кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Сеул потребовали от посольства РФ убрать баннер о победе
- Фицо: Словакия остановит поставки электроэнергии на Украину
- Власти Мексики ликвидировали самого разыскиваемого в стране наркобарона
- СМИ: Иран заключил с Россией секретную сделку на €500 млн по закупке ПЗРК
- Зимние Олимпийские игры 2026 завершились в Италии
- Минобороны: Средства ПВО за 4 часа сбили 130 дронов ВСУ
- СМИ: Более 100 рейсов задержаны или отменены в Москве из-за атак БПЛА
- Орбан: Украина затягивает конфликт для получения финансирования
- Стоимость въездной визы в Египет вырастет до $30 с 1 марта
- Сборная США по хоккею впервые с 1980 года выиграла ОИ