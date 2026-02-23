После ликвидации наркобарона в Мексике картель объявил мобилизацию своих бойцов
Как минимум 11 человек погибли в ходе массовых беспорядков в Мексике, сообщает Telegram-канал Mash.
Это произошло после ликвидации самого разыскиваемого наркобарона Эль Менчо. В посольство России никто не обращался — среди россиян пострадавших нет. Картель объявил полную мобилизацию своих бойцов — за каждого убитого полицейского или солдата объявлена награда в $1200. Наёмники устраивают поджоги и перекрывают дороги в одном из самых туристических штатов Халиско. Жгут автобусы и машины как силовиков, так и гражданских, устанавливая баррикады.
Боевики атаковали базу Национальной гвардии. Сбоит сотовая связь и интернет. Военные рекомендовали населению укрыться в домах. Посольство США в Мексике призвало граждан укрыться и не выходить на улицы. Картель пригрозил жителям города Гвадалахара, обещая атаковать всех, кто окажется на улице.
До этого в Мексике был ликвидирован глава одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера Сервантес. Он также известен как Эль Менчо. Сервантес был одним из самых влиятельных наркобаронов страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Белгород лишился тепла, воды и света после ракетной атаки ВСУ
- После ликвидации наркобарона в Мексике картель объявил мобилизацию своих бойцов
- Министр обороны Британии планирует направить войска на Украину
- Сеул потребовали от посольства РФ убрать баннер о победе
- Фицо: Словакия остановит поставки электроэнергии на Украину
- Власти Мексики ликвидировали самого разыскиваемого в стране наркобарона
- СМИ: Иран заключил с Россией секретную сделку на €500 млн по закупке ПЗРК
- Зимние Олимпийские игры 2026 завершились в Италии
- Минобороны: Средства ПВО за 4 часа сбили 130 дронов ВСУ
- СМИ: Более 100 рейсов задержаны или отменены в Москве из-за атак БПЛА