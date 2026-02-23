После ликвидации наркобарона в Мексике картель объявил мобилизацию своих бойцов

Это произошло после ликвидации самого разыскиваемого наркобарона Эль Менчо. В посольство России никто не обращался — среди россиян пострадавших нет. Картель объявил полную мобилизацию своих бойцов — за каждого убитого полицейского или солдата объявлена награда в $1200. Наёмники устраивают поджоги и перекрывают дороги в одном из самых туристических штатов Халиско. Жгут автобусы и машины как силовиков, так и гражданских, устанавливая баррикады.

Боевики атаковали базу Национальной гвардии. Сбоит сотовая связь и интернет. Военные рекомендовали населению укрыться в домах. Посольство США в Мексике призвало граждан укрыться и не выходить на улицы. Картель пригрозил жителям города Гвадалахара, обещая атаковать всех, кто окажется на улице.

До этого в Мексике был ликвидирован глава одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера Сервантес. Он также известен как Эль Менчо. Сервантес был одним из самых влиятельных наркобаронов страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

