Разница пенсий в регионах РФ составила рекордные 24,5 тысяч

К концу 2025 года самые высокие пенсии по старости получали жители Чукотки (45,5 тыс. рублей), а самые низкие были в Кабардино-Балкарской Республике (21 тыс.), сообщают «Известия» со ссылкой на данные Социального фонда России.

В России зарегистрировали 40,5 млн пенсионеров

Данный разрыв (24,5 тыс. рублей) стал максимальным за всё время ведения статистики. Размер пенсии зависит от уровня официального жалованья. В регионах с более высокими доходами наблюдаются значительные пенсионные выплаты.

Также большую роль играет профессионально-квалификационная структура, так как есть сферы с традиционно высокими зарплатами — например, добывающие отрасли. Другой важный фактор - уровень экономического развития того или иного региона, который влияет на доходы населения и занятость. Чем больше в регионе крупных работодателей, тем выше потенциальное жалованье и пенсии.

Ранее в Госдуме призвали индексировать пенсии четыре раза в год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ПенсионерыПенсия

Горячие новости

Все новости

партнеры