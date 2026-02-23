Разница пенсий в регионах РФ составила рекордные 24,5 тысяч
К концу 2025 года самые высокие пенсии по старости получали жители Чукотки (45,5 тыс. рублей), а самые низкие были в Кабардино-Балкарской Республике (21 тыс.), сообщают «Известия» со ссылкой на данные Социального фонда России.
Данный разрыв (24,5 тыс. рублей) стал максимальным за всё время ведения статистики. Размер пенсии зависит от уровня официального жалованья. В регионах с более высокими доходами наблюдаются значительные пенсионные выплаты.
Также большую роль играет профессионально-квалификационная структура, так как есть сферы с традиционно высокими зарплатами — например, добывающие отрасли. Другой важный фактор - уровень экономического развития того или иного региона, который влияет на доходы населения и занятость. Чем больше в регионе крупных работодателей, тем выше потенциальное жалованье и пенсии.
Ранее в Госдуме призвали индексировать пенсии четыре раза в год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
