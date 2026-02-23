Разница пенсий в регионах РФ составила рекордные 24,5 тысяч

Данный разрыв (24,5 тыс. рублей) стал максимальным за всё время ведения статистики. Размер пенсии зависит от уровня официального жалованья. В регионах с более высокими доходами наблюдаются значительные пенсионные выплаты.

Также большую роль играет профессионально-квалификационная структура, так как есть сферы с традиционно высокими зарплатами — например, добывающие отрасли. Другой важный фактор - уровень экономического развития того или иного региона, который влияет на доходы населения и занятость. Чем больше в регионе крупных работодателей, тем выше потенциальное жалованье и пенсии.

Ранее в Госдуме призвали индексировать пенсии четыре раза в год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

