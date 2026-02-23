Фицо считает европейские кредиты Украине безумием

Кредиты, которые страны Европейского союза дали Киеву, являются идеологическим безумием, заявил в соцсетях глава правительства Словакии Роберт Фицо.

Фицо: Евросоюз не может предложить ничего, кроме ненависти к России

Он указал, что всё бремя конфликта на Украине берет на себя Европа, что безумно в условиях нынешнего экономического кризиса. При этом у Европы нет средств для снижения цен на электроэнергию. Премьер-министр считает правильным решение не втягивать страну в кредиты.

Также Фицо заявил, что Словакия остановит поставки электроэнергии на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: dpa / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаЕвропаСловакия

