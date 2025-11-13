В Госдуме пошутили о национальности Чебурашки

Мультипликационный герой Чебурашки является евреем. Как пишет RT, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.

На Comic Con Игромир 2025 представят фильм «Чебурашка 2» и сериал по «Майору Грому»

В ходе обсуждения поправки о финансировании конкурса «Родная игрушка» депутат напомнил, что Чебурашку нашли в ящике с апельсинами.

«Была единственная страна, из которой в СССР завозили апельсины. Не помните откуда? Из Израиля завозили. Чебурашка-то — еврей», — пошутил Макаров.

Ранее народный артист РФ Дмитрий Певцов назвал новые версии «Чебурашки» и «Бременских музыкантов» «токсичными» и «бессмысленными», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ГосдумаЕвреиСССРЧебурашка

