В Госдуме пошутили о национальности Чебурашки
Мультипликационный герой Чебурашки является евреем. Как пишет RT, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.
В ходе обсуждения поправки о финансировании конкурса «Родная игрушка» депутат напомнил, что Чебурашку нашли в ящике с апельсинами.
«Была единственная страна, из которой в СССР завозили апельсины. Не помните откуда? Из Израиля завозили. Чебурашка-то — еврей», — пошутил Макаров.
Ранее народный артист РФ Дмитрий Певцов назвал новые версии «Чебурашки» и «Бременских музыкантов» «токсичными» и «бессмысленными», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
