СМИ: Частным клиникам грозят суды из-за платной экстренной помощи
Граждане России имеют право получить бесплатно экстренную медицинскую помощь в частных клиниках, подключенных к программе обязательного медицинского страхования, сообщают «Известия».
Однако, как правило, в этой ситуации негосударственные медучреждения взыскивают деньги за лечение с пациента, а не из Фонда ОМС, как того требует закон. В настоящее время к трем крупным частным клиникам готовят иски, которые могут сформировать судебную практику по аналогичным ситуациям.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов попросил Верховный суд РФ разъяснить, могут ли россияне бесплатно получать экстренную медицинскую помощь в платных медицинских организациях. В клиниках считают, что государственные компенсации не могут покрыть все расходы на спасение экстренных пациентов.
Генеральный директор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александр Солонин указал, что конфликты возникают не из-за «жадности» частных клиник, а из-за правовой и финансовой неопределенности. По словам эксперта, пациент с инсультом, инфарктом, жизнеугрожающей травмой может прийти в любую ближайшую частную клинику, и врачи ему обязаны помочь. Но при этом клиника понесет реальные и часто очень высокие затраты.
Ранее около 60% врачей признались в приписках фиктивных услуг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
