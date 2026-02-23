Министр обороны Британии планирует направить войска на Украину
23 февраля 202601:02
Глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил The Telegraph о готовности направить военный контингент на территорию Украины.
По его словам, Европа якобы нуждается в сильной Украине, а отправка европейских солдат будет означать начало переговоров о мирном урегулировании.
Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер намерен призвать союзников на Западе к созданию многонациональной инициативы в сфере обороны, которая сократила бы затраты на вооружение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
