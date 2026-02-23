Власти Мексики ликвидировали самого разыскиваемого в стране наркобарона
В Мексике ликвидирован глава одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера Сервантес, сообщает Milenio.
Он также известен как Эль Менчо. По данным газеты, его устранением занималось подразделение вооруженных сил страны. В ответ на действия силовиков участники картеля начали перекрывать автомобильные трассы в ряде регионов.
Сервантес был одним из самых влиятельных наркобаронов страны после ареста Хоакина Гусмана (Эль Чапо), а «Новое поколение Халиско» контролирует значительную часть наркотрафика страны.
Ранее Исмаэль «Эль Майо» Самбада Гарсия, 76-летний сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа», и Хоакин Гусман Лопес, сын известного наркобарона Хоакина «Коротышки» Гусмана, сдались американским властям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
