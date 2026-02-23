Власти Мексики ликвидировали самого разыскиваемого в стране наркобарона

Он также известен как Эль Менчо. По данным газеты, его устранением занималось подразделение вооруженных сил страны. В ответ на действия силовиков участники картеля начали перекрывать автомобильные трассы в ряде регионов.

Сервантес был одним из самых влиятельных наркобаронов страны после ареста Хоакина Гусмана (Эль Чапо), а «Новое поколение Халиско» контролирует значительную часть наркотрафика страны.

Ранее Исмаэль «Эль Майо» Самбада Гарсия, 76-летний сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа», и Хоакин Гусман Лопес, сын известного наркобарона Хоакина «Коротышки» Гусмана, сдались американским властям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

