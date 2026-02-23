Белгород лишился тепла, воды и света после ракетной атаки ВСУ

После ракетных ударов со стороны ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу повреждена энергетическая инфраструктура, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление губернатор Вячеслава Гладкова.

После атаки в Белгороде повреждены энергообъекты

По его словам, в домах есть проблемы с подачей тепла, электроэнергии и водоснабжения. Отмечается, что масштаб повреждений в полном объеме можно будет оценить в светлое время суток. На местах работают оперативные службы.

Ранее в Белгородской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
