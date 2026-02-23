Белгород лишился тепла, воды и света после ракетной атаки ВСУ
23 февраля 202602:01
После ракетных ударов со стороны ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу повреждена энергетическая инфраструктура, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление губернатор Вячеслава Гладкова.
По его словам, в домах есть проблемы с подачей тепла, электроэнергии и водоснабжения. Отмечается, что масштаб повреждений в полном объеме можно будет оценить в светлое время суток. На местах работают оперативные службы.
Ранее в Белгородской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Коростелёв поднял на плечи Непряеву во время парада на закрытии Олимпиады
- Белгород лишился тепла, воды и света после ракетной атаки ВСУ
- После ликвидации наркобарона в Мексике картель объявил мобилизацию своих бойцов
- Министр обороны Британии планирует направить войска на Украину
- Сеул потребовали от посольства РФ убрать баннер о победе
- Фицо: Словакия остановит поставки электроэнергии на Украину
- Власти Мексики ликвидировали самого разыскиваемого в стране наркобарона
- СМИ: Иран заключил с Россией секретную сделку на €500 млн по закупке ПЗРК
- Зимние Олимпийские игры 2026 завершились в Италии
- Минобороны: Средства ПВО за 4 часа сбили 130 дронов ВСУ