Сеул потребовали от посольства РФ убрать баннер о победе

Власти Южной Кореи потребовали от посольства России в Сеуле убрать с фасада здания баннер о победе страны, сообщает РИА Новости.

На нем написано: «Победа будет за нами». Сотрудники посольства подтвердили обращение южнокорейских властей к российским дипломатам.

МИД Южной Кореи предупредил посольство РФ, что будет следить за дипломатами, а также принимать некие меры.

Ранее информацию о массовом недопуске россиян в Южную Корею назвали фейком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Российское ПосольствоЮжная Корея

Горячие новости

Все новости

партнеры