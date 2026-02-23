Сеул потребовали от посольства РФ убрать баннер о победе
23 февраля 202600:34
Власти Южной Кореи потребовали от посольства России в Сеуле убрать с фасада здания баннер о победе страны, сообщает РИА Новости.
На нем написано: «Победа будет за нами». Сотрудники посольства подтвердили обращение южнокорейских властей к российским дипломатам.
МИД Южной Кореи предупредил посольство РФ, что будет следить за дипломатами, а также принимать некие меры.
Ранее информацию о массовом недопуске россиян в Южную Корею назвали фейком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
