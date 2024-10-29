Юру Борисова номинировали на премию Gotham Awards

Актер Юра Борисов номинирован на премию Gotham Awards в категории «Лучшая роль второго плана» за свою роль в фильме «Анора». Итоги награждения будут объявлены 2 декабря, сообщает IndieWire.

В этой категории ему предстоит конкурировать с такими артистами, как Киран Калкин за фильм «Настоящая боль», Даниель Дедуайлер за «Урок фортепиано», Гай Пирс за «Бруталист» и Кэти О’Брайан за «Любовь истекает кровью».

Российский музыкант Роман Мирошниченко номинирован на премию «Грэмми»

Фильм «Анора», который получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале, также номинирован на премию за «Лучший фильм», конкурируя с «Претендентами» Луки Гуаданьино. Кроме того, режиссер Шон Бейкер получил номинацию, а актриса Майки Мэдисон борется за звание «Лучшей главной роли».

Церемония награждения пройдет в Нью-Йорке в начале декабря. Неизвестно, будет ли Юра Борисов на мероприятии, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / SEBASTIEN NOGIER / EPA
ТЕГИ:ПремияФильмКультура

Горячие новости

Все новости

партнеры