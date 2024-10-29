Юру Борисова номинировали на премию Gotham Awards

Актер Юра Борисов номинирован на премию Gotham Awards в категории «Лучшая роль второго плана» за свою роль в фильме «Анора». Итоги награждения будут объявлены 2 декабря, сообщает IndieWire.

В этой категории ему предстоит конкурировать с такими артистами, как Киран Калкин за фильм «Настоящая боль», Даниель Дедуайлер за «Урок фортепиано», Гай Пирс за «Бруталист» и Кэти О’Брайан за «Любовь истекает кровью».