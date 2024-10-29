Юру Борисова номинировали на премию Gotham Awards
Актер Юра Борисов номинирован на премию Gotham Awards в категории «Лучшая роль второго плана» за свою роль в фильме «Анора». Итоги награждения будут объявлены 2 декабря, сообщает IndieWire.
В этой категории ему предстоит конкурировать с такими артистами, как Киран Калкин за фильм «Настоящая боль», Даниель Дедуайлер за «Урок фортепиано», Гай Пирс за «Бруталист» и Кэти О’Брайан за «Любовь истекает кровью».
Фильм «Анора», который получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале, также номинирован на премию за «Лучший фильм», конкурируя с «Претендентами» Луки Гуаданьино. Кроме того, режиссер Шон Бейкер получил номинацию, а актриса Майки Мэдисон борется за звание «Лучшей главной роли».
Церемония награждения пройдет в Нью-Йорке в начале декабря. Неизвестно, будет ли Юра Борисов на мероприятии, передает «Радиоточка НСН».
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