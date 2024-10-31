«Мировой уровень»: Шнейдеров уверен, что Борисова не «засудят» на премии Gotham

Жюри американской кинопремии Gotham Awards не будут «засуживать» актера Юрия Борисова из-за того, что он русский – политика на кино в этом плане почти не влияет, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что актер Юра Борисов был номинирован на премию Gotham Awards в категории «Лучшая роль второго плана» за свою роль в фильме «Анора». Итоги награждения будут объявлены 2 декабря. Фильм, который получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале, также номинирован на «Лучший фильм», конкурируя с «Претендентами» Луки Гуаданьино. Шнейдеров отметил, что Борисов является заметным актером в разных странах.