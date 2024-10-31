«Мировой уровень»: Шнейдеров уверен, что Борисова не «засудят» на премии Gotham
Несмотря на бойкот России, западные фильмы с участием российских актеров смотрят и отдают им должное, отметил в эфире НСН Давид Шнейдеров.
Жюри американской кинопремии Gotham Awards не будут «засуживать» актера Юрия Борисова из-за того, что он русский – политика на кино в этом плане почти не влияет, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что актер Юра Борисов был номинирован на премию Gotham Awards в категории «Лучшая роль второго плана» за свою роль в фильме «Анора». Итоги награждения будут объявлены 2 декабря. Фильм, который получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале, также номинирован на «Лучший фильм», конкурируя с «Претендентами» Луки Гуаданьино. Шнейдеров отметил, что Борисов является заметным актером в разных странах.
«Он же и в финском фильме снимался, это не первый его международный проект. То есть, он заметен среди иностранных кинематографистов. И прекрасно, что он получил номинацию, я очень рад. Политика на кино в этом плане не очень влияет... Не будут, как бы футбольным языком говоря, засуживать Борисова только потому, что он русский. Поэтому, я думаю, что никакая политика (не помешает – ред. НСН), тем более Gotham – премия независимая. Она не зависит ни от кого. И люди там уж точно не подвержены никаким влияниям», – сказал Шнейдеров.
По словам кинокритика, несмотря на бойкот России, западные фильмы с участием российских актеров смотрят и отдают им должное.
«Премия известна в достаточно узких кругах, но она известна знатокам кино. Это не премия, условно, сельсовета города Урюпинск. Несмотря на все вопли и визги про культуру отмены, мы должны гордиться, что российский актер на эту премию номинирован. Несмотря на все, что творится в мире, на бойкот России… Их фильмы с участием наших актеров смотрят, оценивают и отдают им должное. Юра Борисов отличный актер. Можно только порадоваться и поздравить. Наши актеры всегда на мировом уровне», – добавил собеседник НСН.
Независимая кинопремия Gotham Awards вручается с 1991 года.
Российская премьера «Аноры» с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном состоялась на кинофестивале «Маяк» 5 октября в Геленджике. По словам программного директора мероприятия Стаса Тыркина, лента стала одним из самых ожидаемых релизов 2024 года. По сюжету фильма, молодая стриптизерша из Бруклина неожиданно выходит замуж за сына русского олигарха, роль которого исполнил Марк Эйдельштейн. В связи с этим отец парня поручает следить за ним своему молчаливому помощнику Игорю, которого сыграл Борисов. Роли в фильме также исполнили Алексей Серебряков, Ваче Товмасян, Майки Мэдисон и другие.
Кинорежиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН ранее отметил, что сюжет «Аноры» вполне может привлечь внимание российских зрителей, передает «Радиоточка НСН».
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