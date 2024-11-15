Фильм казахстанского режиссера Асхата Кучинчирекова отобрали на премию «Оскар»
На премию «Оскар» от Казахстана отобрали дебютную работу кинорежиссера Асхата Кучинчирекова «Бауырына Салу», говорится на официальной странице картины в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
В центре сюжета – история старшего ребенка в семье, которого по казахской традиции отдали на воспитание бабушке в дальнюю деревню. После её смерти главному герою приходиться вернуться к своим родителям, братьям и сёстрам, в семью, которая уже стала чужой.
Номинанты на премию будут объявлены 17 января 2025 года.
Ранее Юре Борисову предсказали номинацию на «Оскар», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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