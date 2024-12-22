Укус выдры и экстрим в горах: «Братьям» с Киркоровым предрекли 70 млн руб.

«НЕБОГАТЫЕ» «БРАТЬЯ»

19 декабря в российский прокат вышла комедия режиссера Марка Горобца «Братья». Главные роли в фильме исполнили народный артист России, певец Филипп Киркоров и комик Денис Дорохов. По данным портала «Kinobusiness.com», в первый день проката лента смогла заработать только 7,9 млн рублей. В день премьеры ее обошли «Домовенок Кузя» и «Елки-11», которые также появились на больших экранах 19 декабря.

В первый день семейное кино Виктора Лакисова про любимых героев из детства Кузю и Нафаню собрало почти 17 млн рублей, возглавив прокат. А очередной серии «Елок» с Дмитрием Нагиевым, Рузилем Минекаевым из «Слова пацана» и любимцем женщин турецким актером Бураком Озчивитом удалось заработать 16,4 млн рублей и занять второе место в прокате в день премьеры. «Братья» тогда заняли только третью строчку.