Укус выдры и экстрим в горах: «Братьям» с Киркоровым предрекли 70 млн руб.
При этом в первый день проката комедия смогла заработать лишь 7,9 млн рублей.
Новой комедии «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым в главных ролях пророчат незначительные кассовые сборы за первый уик-энд. В прокате комедию могут обойти сказки.
«НЕБОГАТЫЕ» «БРАТЬЯ»
19 декабря в российский прокат вышла комедия режиссера Марка Горобца «Братья». Главные роли в фильме исполнили народный артист России, певец Филипп Киркоров и комик Денис Дорохов. По данным портала «Kinobusiness.com», в первый день проката лента смогла заработать только 7,9 млн рублей. В день премьеры ее обошли «Домовенок Кузя» и «Елки-11», которые также появились на больших экранах 19 декабря.
В первый день семейное кино Виктора Лакисова про любимых героев из детства Кузю и Нафаню собрало почти 17 млн рублей, возглавив прокат. А очередной серии «Елок» с Дмитрием Нагиевым, Рузилем Минекаевым из «Слова пацана» и любимцем женщин турецким актером Бураком Озчивитом удалось заработать 16,4 млн рублей и занять второе место в прокате в день премьеры. «Братья» тогда заняли только третью строчку.
При этом, по подсчетам издания «Бюллетень кинопрокатчика», за этот уик-энд новая комедия с Дороховым и Киркоровым сможет собрать около 70 млн рублей и занять лишь четвертую строчку. Согласно данным портала, в ТОП-3 проката в уходящие выходные попадут «Домовенок Кузя» с прогнозируемой кассой в 240 млн рублей, «Елки-11» с 110 млн рублей и «Баба Яга спасает Новый год», которая идет в прокате вторую неделю. Ее общие сборы уже достигли почти 250 млн рублей, передает «Kinobusiness.com».
Между тем, портал сообщает, что на момент 21 декабря «Домовенку Кузе» удалось заработать более 130 млн рублей, «Елкам-11» — 141 млн рублей, а «Братьям» — лишь около 40 млн рублей.
В центре сюжета фильма «Братья» история жителя Сочи Славика, который узнает о своей серьезной болезни, поэтому начинает искать донора. Им может стать только брат. Простому парню предстоит украсть богатого родственника, чтобы добиться от него помощи. Известно, что создатели комедии вдохновлялись знаменитыми датскими комиками эпохи немого кино.
Роли в фильме также исполнили Татьяна Догилева, Игорь Кистол, Карина Андоленко. Продюсерами комедии выступили Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов, Евгений Мишиев.
ЭКСТРИМ В ГОРАХ И УКУС КИРКОРОВА
Съемки фильма «Братья» прошли в июле в Сочи. Причем они оказались весьма экстремальными для актеров. Например, когда группа снимала вблизи каньона Псахо, то из-за непогоды застряла в горах. Киркоров выложил в Сеть видео, в котором рассказал, что «на съемочную группу обрушилась стихия», а потом перестал выходить на связь. К счастью, им удалось выбраться.
«Нас доставили в целости и сохранности до Сочи, до нашего отеля. Все это закончилось. Спасибо большое за переживания. Все хорошо. Мы живы, здоровы», - обратился к своим подписчикам Киркоров.
Позже артист рассказал, что во время съемок потерял сознание из-за жары, а Дорохов делал ему искусственное дыхание. Певец также сообщил, что пострадал от животного.
«Меня укусила выдра. Не было ни антибиотиков, ни докторов из Израиля. Был только подорожник, который я приложил», - приводит слова Киркорова издание «Super.ru».
Ранее актер Дмитрий Чеботарев, исполнивший роль Урфина Джюса, рассказал спецкору НСН, что на съемках нового фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», ему приходилось разговаривать с теннисными шариками, чтобы снять специальные сцены на хромакее.
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