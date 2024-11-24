«Зять» от «Тещи»: Комедия с Нагиевым соберет около 80 млн за уик-энд

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛ «ЗЯТЬ»?

Российская комедия от создателей фильма «Теща» «Зять» с Дмитрием Нагиевым в главной роли может заработать до 80 млн рублей за первый уик-энд проката. Такие данные привело издание «Бюллетень кинопрокатчика». Лента вышла на большие экраны 21 ноября и в первый же день возглавила прокат в России. По подсчетам портала «Kinobusiness.com», тогда она смогла заработать 11,1 млн рублей.

Однако издание отмечает, что старт «Зятя» на 56% слабее, чем у вышедшей в 2023 году комедии «Теща» (24,6 млн рублей). Тогда дебютная касса составила весьма солидные 214,7 млн рублей. Пока, согласно информации «Kinobusiness.com», картина с Нагиевым не попадает даже в ТОП-5 проката уик-энда, уступая новой «Манюне», драме «Любовь Советского Союза», «Огниво» и другим фильмам. Но шансы достойно показать себя на больших экранах у «Зятя» все же есть.

«"Зять" должен принести достойную кассу, и еще ряд фильмов. Октябрь и начало ноября действительно идут по очень позитивному сценарию с точки зрения бокс-офиса», - сказал в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.