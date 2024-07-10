В России начались съемки комедии «Братья» с Киркоровым и Дороховым

Как отмечается, для популярного певца это будет первая крупная роль в кино. В актерский состав картины также вошли Алена Савастова, Карина Андоленко, Игорь Кистол и другие.

В центре сюжета история жителя Сочи, который однажды узнает, что страшно болен. Спасти его может только брат, с которым их разлучили в младенчестве. Этим братом оказывается сам Филипп Киркоров.

Режиссером ленты стал Марк Горобец, известный по фильму «Тур с Иванушками» и сериалу «Закрытая школа».

Ранее стартовали съемки комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

