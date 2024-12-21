«Мир, в который верят»: Актер Чеботарев восхитился новым «Волшебником Изумрудного города»
Исполнитель роли Урфина Джюса также поделился с НСН, что его персонаж — злодей, который по-своему воспринимает любовь.
Режиссеру нового фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» удалось создать настоящий сказочный мир, за которым интересно следить, и в который поверят зрители. Об этом на фестивале современной поп-культуры «Хомякон» заявил актер Дмитрий Чеботарев, исполнивший роль Урфина Джюса в фильме Игоря Волошина. Специальный корреспондент НСН тоже побывал на этом мероприятии.
Фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» выйдет в российский прокат 1 января 2025 года. Роли в картине исполнили Екатерина Червова, Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Егор Корешков, Сергей Епишев, Артур Ваха и другие. По мнению Чеботарева, режиссеру проекта удалось создать настоящую сказку.
«Наш режиссер реально сказочник. Я очень рад, что он снял "Волшебника", дорвался до сказочного мира. Он большой мастер создания сказочных миров. Для проекта, основанного на сказке, важно, что сказочный мир создан так, что в него веришь. Для меня самое ценное в этом проекте, что мир получился, хочется за ним следить, и он будет развиваться. Есть большое количество планов на съемки дальнейших фильмов, сняли пока только один», - сказал артист.
Он также рассказал об особенностях своего персонажа.
«Урфин Джюс — злодей, но он хочет любви, просто трактует ее, как подчинение, страх. Он мечтает владеть своей страной жевунов, чтобы на него смотрели снизу-вверх, что он будет воспринимать, как любовь. Только на территории желтого тумана герой понимает, что есть самопожертвование, дружба, любовь в другом понимании, и встает на путь исправления. Главное — чем яростнее ты хочешь достигнуть того, что заложено в сверхзадаче, тем ярче получается персонаж. Злодей — это то, что прописано в сценарии, а по сути это первичные потребности. Ты просто в себе видишь эту первичную потребность и максимально вкладываешь в желания персонажа», - объяснил артист.
В ходе фестиваля «Хомякон» стало известно, что продолжение сказки может выйти в 2027 году. До этого СМИ уже сообщали, что режиссер Игорь Волошин работает над сиквелом фильма. Он будет называться «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма» и расскажет о новых приключениях героев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН заявил, что новый детский фильм по известной сказке «Волшебник Изумрудного города» будет востребован в российских кинотеатрах, так как в прокате нет конкурентных проектов Голливуда.
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