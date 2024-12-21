«Мир, в который верят»: Актер Чеботарев восхитился новым «Волшебником Изумрудного города»

Фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» выйдет в российский прокат 1 января 2025 года. Роли в картине исполнили Екатерина Червова, Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Егор Корешков, Сергей Епишев, Артур Ваха и другие. По мнению Чеботарева, режиссеру проекта удалось создать настоящую сказку.

«Наш режиссер реально сказочник. Я очень рад, что он снял "Волшебника", дорвался до сказочного мира. Он большой мастер создания сказочных миров. Для проекта, основанного на сказке, важно, что сказочный мир создан так, что в него веришь. Для меня самое ценное в этом проекте, что мир получился, хочется за ним следить, и он будет развиваться. Есть большое количество планов на съемки дальнейших фильмов, сняли пока только один», - сказал артист.