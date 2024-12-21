«На грани с шизофренией»: Исполнитель роли Урфина Джюса о съемках «Волшебника Изумрудного города»
Актер Дмитрий Чеботарев поделился с НСН, что на съемках ему иногда приходилось разговаривать с теннисными шариками вместо актеров, чтобы получилось снять специальные сцены на хромакее.
На съемках нового «Волшебника Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» иногда было непросто работать из-за необычных декораций, а вместо красочных персонажей, которых зрители увидят в фильме, на площадке присутствовали подручные средства. Об этом на фестивале современной поп-культуры «Хомякон» заявил актер Дмитрий Чеботарев, исполнивший роль Урфина Джюса в фильме Игоря Волошина. Специальный корреспондент НСН тоже побывал на этом мероприятии.
Фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» выйдет в российский прокат 1 января 2025 года. Роли в картине исполнили Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Егор Корешков, Сергей Епишев, Артур Ваха и другие. Продюсерами ленты выступили Петр Ануров, Вадим Верещагин, Александр Горохов. Чеботарев сообщил об особенностях съемки нового волшебного проекта.
«Я не первый раз снимался на хромакее, но впервые случилось так, что в этой сказке есть персонажи, которых сложно показать рядом из-за их разницы в росте. Например, Бастинду и Гингему тяжело показать в одном кадре с Урфин Джюсом. Колдуньи трехметрового роста, а Урфин Джюс ростом с десятилетнего ребенка. У меня было три смены, когда по 12 часов я ходил один по огромному павильону, а вместо партнеров были зеленые теннисные шарики. Ты ходишь немного на грани с шизофренией, разговариваешь с зелеными шариками. Это было одним из самых сложных в съемках, сложно было привыкнуть. Также в павильоне было две идентичные декорации, но разного размера. На одной снимали, как Гингема поднимается по лестнице, на другой, которая в три раза больше, снимали, как Урфин Джюс поднимается ползком», - объяснил актер.
В ходе мероприятия десятилетняя актриса Екатерина Червова, исполнившая роль Элли, тоже рассказала о тонкостях съемок нового «Волшебника Изумрудного города».
«Серая кукла из пенопласта, которая просто стояла и сидела — вот весь лев. А сейчас мы видим красивого реалистичного льва», - добавила девочка.
При этом юная актриса поделилась, что съемочная группа мотивировала ее и помогала ей.
«Спасибо всем, кто работал. Не только актерам, но и всей съемочной группе», - поблагодарила Екатерина.
В свою очередь ее коллега по площадке Дмитрий Чеботарев похвалил актрису за настоящий профессионализм.
«Этот человек уже на опыте, он понимает, что он должен делать. Катя работает потрясающе. Она нас всех научила терпению, потому что съемки были сложносочиненными в разных декорациях, включая хромакей. Когда ты немного устаешь, а рядом с тобой на полную катушку, не хныча и не жалуясь, работает такой юный профессионал, ты понимаешь, что не имеешь права сдаваться и говорить, что устал. Она пашет, значит мы должны подтягиваться к ее уровню самоотверженности и любви к собственному делу», - приводит его слова спецкор НСН.
Ранее на фестивале «Хомякон» актер Дмитрий Чеботарев заявил, что режиссеру фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» Игорю Волошину удалось создать настоящий сказочный мир, за которым интересно следить, и в который поверят зрители, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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