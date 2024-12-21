«На грани с шизофренией»: Исполнитель роли Урфина Джюса о съемках «Волшебника Изумрудного города»

«Я не первый раз снимался на хромакее, но впервые случилось так, что в этой сказке есть персонажи, которых сложно показать рядом из-за их разницы в росте. Например, Бастинду и Гингему тяжело показать в одном кадре с Урфин Джюсом. Колдуньи трехметрового роста, а Урфин Джюс ростом с десятилетнего ребенка. У меня было три смены, когда по 12 часов я ходил один по огромному павильону, а вместо партнеров были зеленые теннисные шарики. Ты ходишь немного на грани с шизофренией, разговариваешь с зелеными шариками. Это было одним из самых сложных в съемках, сложно было привыкнуть. Также в павильоне было две идентичные декорации, но разного размера. На одной снимали, как Гингема поднимается по лестнице, на другой, которая в три раза больше, снимали, как Урфин Джюс поднимается ползком», - объяснил актер.

В ходе мероприятия десятилетняя актриса Екатерина Червова, исполнившая роль Элли, тоже рассказала о тонкостях съемок нового «Волшебника Изумрудного города».