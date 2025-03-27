«Без цензуры – шарлатаны»: Лауреат «Золотой Маски» Розовский о ценностях русского театра
Марк Розовский рассказал НСН, благодаря чему театр «У Никитских ворот» собирает аншлаги уже более 40 лет.
Художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский удостоился специальной награды «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» в рамках Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Розовский рассказал в интервью НСН, что для него значит столь высокая оценка.
- Что для Вас значит стать лауреатом специальной премии «Золотая маска» за заслуги перед театральным искусством?
«Золотая маска» - это высшая театральная награда в стране. Важно подчеркнуть, что это не только специальная премия, но и национальная. Ее предназначение - отмечать лучшие работы на всех пространствах нашей необъятной страны. В России около 800 государственных театров, каждый из которых не должен быть забыт. Сегодняшняя обновленная «Золотая маска» обзавелась новыми критериями, однако самое дорогое заключается в том, что уроки Константина Станиславского, Всеволода Мейерхольда и Георгия Товстоногова остаются в силе при всем разнообразии стилей, форм и средств свободного театрального языка.
- На Ваш взгляд, в чем все-таки измеряется по-настоящему успех театра?
Самое ценное в русском театре - его человечность, ведь если в театре нет сопереживания, сочувствия, если нет настоящего проживания актерами своих ролей, а есть только поверхностное изъявление, то это беда. Самое главное - воплощение авторско-режиссерского замысла. Мое кредо – это живой академизм, именно живой, а не заскорузлый и полный мертвечины. В сценическом пространстве трудно воспроизвести связь с идейно-художественными смыслами. На театральной сцене должно происходить взаимораскрытие режиссерского решения в художественном осмыслении и литературного авторского первоисточника. Сегодня театр переживания и театр представления переплетаются. Самый современный театр - на перекрестке игровой стихии с глубинным психологическим театром, который нельзя ни растранжирить, ни потерять в дороге. Если зритель сопереживает - вас ждет удача.
- Таких «переплетений» у нас все меньше и меньше, в основном везде театр представления. С чем это связано?
Я с Вами согласен, это наша беда. Театр представления тоже может быть чрезвычайно убедительным и заразительным, если это поэтический и возвышенный театр, театр больших чувств. Такой театр появляется в разных жанрах - и в трагедии, и в комедии, а еще лучше в - трагикомедии. Роль воображения и фантазии в актерском и режиссерском изъявлениях всегда была велика.
- Как Вы относитесь к современным «переделкам» произведений таких наших великих драматургов, как Чехов или Островский?
Я не обсуждаю работы коллег, потому что каждый выбирает свой путь. Лично я иду за автором по завету Товстоногова. Я пытаюсь идти именно этим путем в меру своих сил. Как сказал Мейерхольд: «Утверждение нового требует ясного сознания, чему оно наследует». Если мы будем отрицать наследие и начинать с нуля, то тогда нас ждет не успех, а перемешивание пустоты в пустоте.
- Вы много лет руководите театром «У Никитских ворот». Что можете назвать своим главным достижением?
Театр складывается из триединства: публика, репертуар и художественный руководитель. Если есть творческое триединство этих составляющих, то в этом случае появляются какие-то достижения. Мне самому говорить о том, что я хорошего сделал, будет нескромно. Однако, если объективно посмотреть, то я 42 года руковожу театром «У Никитских ворот», за это время театр вырос, обзавелся прекрасной труппой, у нас прекрасный репертуар, я коллекционировал артистов. Самое главное – зритель к нам приходит, а все 42 года мы считаемся театром, работающим с аншлагами. Важно заниматься искусством - не поделками, не видимостями, а именно искусством. Никто развлекательную функцию театра не отменял, театр должен быть разным, но важно, чтобы он не был бессмысленным.
- Какое Вы видите будущее театра «У Никитских ворот»? В каком направлении он будет развиваться?
У нас театр разных направлений, театр разножанровый, разноформный, разноязыкий, но в основе всегда лежит психологический подход. Даже когда я ставлю мюзиклы или какие-то условно-знаковые театральные представления, я стараюсь добиться партнерства и служения смыслом. У нас в театре есть самоцензура. А как художник без самоцензуры? Если у него нет самоцензуры, тогда он во власти вседозволенности, тогда художник превращается в шарлатана. Я сам определяю, что допустимо, а что – нет, у меня есть определенные табу. Если бы у меня таких табу не было, то я бы был театральным разбойником.
- Поддерживаете ли введение в московских театрах именных билетов?
Для нас это была полная неожиданность. Так, 15 марта у входа в театр стояла очередь, похожая на те, что выстаивались перед винными магазинами в советское время. Мы были шокированы, но справились. Это данность, зачем обсуждать то, что уже решено? Мы ведь государственный театр, мы обязаны жить по законам. Бессмысленно сотрясать воздух. С 15 марта прошло уже больше 10 дней, у нас все обходится без всякого рода эксцессов. По официальным заявлениям, это нововведение направлено против спекулянтов, но почему-то они не пострадали. Вообще-то полиция должна расследовать преступления. Безусловно, надо бороться со спекулянтами, а не со зрителями, у которых возникают неудобства при покупке билетов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Сеть утекли личные данные советников Трампа
- В МВД России предупредили о мошенничестве в домовых чатах
- Генсек НАТО подтвердил гибель солдат США на учениях в Литве
- ФАС усилит контроль над ценами на хлеб недолгого хранения
- Экс-президент Франции Олланд заявил, что с Путиным возможно договориться
- В России может появиться самозапрет на оформление сим-карт
- Над Брянской областью ночью сбили украинский беспилотник
- При стрельбе во Флориде погибли женщина и трое детей
- Чемезов: Отмена санкций не повлияет на производство МС-21 и SJ-100
- СМИ: Европейские чиновники удивлены частотой визитов Сийярто в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru