«Без цензуры – шарлатаны»: Лауреат «Золотой Маски» Розовский о ценностях русского театра

- Что для Вас значит стать лауреатом специальной премии «Золотая маска» за заслуги перед театральным искусством?

«Золотая маска» - это высшая театральная награда в стране. Важно подчеркнуть, что это не только специальная премия, но и национальная. Ее предназначение - отмечать лучшие работы на всех пространствах нашей необъятной страны. В России около 800 государственных театров, каждый из которых не должен быть забыт. Сегодняшняя обновленная «Золотая маска» обзавелась новыми критериями, однако самое дорогое заключается в том, что уроки Константина Станиславского, Всеволода Мейерхольда и Георгия Товстоногова остаются в силе при всем разнообразии стилей, форм и средств свободного театрального языка.



- На Ваш взгляд, в чем все-таки измеряется по-настоящему успех театра?

Самое ценное в русском театре - его человечность, ведь если в театре нет сопереживания, сочувствия, если нет настоящего проживания актерами своих ролей, а есть только поверхностное изъявление, то это беда. Самое главное - воплощение авторско-режиссерского замысла. Мое кредо – это живой академизм, именно живой, а не заскорузлый и полный мертвечины. В сценическом пространстве трудно воспроизвести связь с идейно-художественными смыслами. На театральной сцене должно происходить взаимораскрытие режиссерского решения в художественном осмыслении и литературного авторского первоисточника. Сегодня театр переживания и театр представления переплетаются. Самый современный театр - на перекрестке игровой стихии с глубинным психологическим театром, который нельзя ни растранжирить, ни потерять в дороге. Если зритель сопереживает - вас ждет удача.