Трамп: Страны выходят из БРИКС, опасаясь пошлин США
15 октября 202502:01
Страны, входящие в БРИКС, активно покидают объединение, опасаясь пошлин США, сообщил на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем американский президент Дональд Трамп.
«Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС», — указал глава Белого дома. Какие конкретно страны решили покинуть из БРИКС, президент США не уточнил.
Ранее Трамп заявил, что БРИКС «угасает» после его угрозы ввести пошлины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
