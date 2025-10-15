Трамп: Страны выходят из БРИКС, опасаясь пошлин США

Страны, входящие в БРИКС, активно покидают объединение, опасаясь пошлин США, сообщил на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем американский президент Дональд Трамп.

В Индонезии не намерены выходить из БРИКС из-за угрозы тарифов США

«Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС», — указал глава Белого дома. Какие конкретно страны решили покинуть из БРИКС, президент США не уточнил.

Ранее Трамп заявил, что БРИКС «угасает» после его угрозы ввести пошлины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДональд ТрампБрикс

Горячие новости

Все новости

партнеры