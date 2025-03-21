«Весело о серьезном»: Режиссер Драгунов рассказал об эксперименте в Малом театре

«Эта вещь о тоталитарном режиме, о том, что художника всегда этот режим использует. Это о том, как противодействовать тоталитарному режиму. Главное - не быть равнодушными и не запираться в своем определенном мирке, как бы уходить в такую внутреннюю эмиграцию. Эта внутренняя эмиграция может закончиться тем, что за тобой просто придут. Тебе кажется, что за этим забором, который ты себе построил, можно жить, но это не так. Начать понимать это можно только после того, как что-то свершится. Если ты ни во что и ни в кого не веришь, то это ничем хорошим закончиться не может», - подчеркнул режиссер.

Драгунов отметил, что этот спектакль – жанровый эксперимент.

«Мы сегодня играем эту и смешную, и трагическую историю с некоторым отстранением. Мы не то чтобы прямо погружаемся в эпоху, мы больше показываем персонажей. Мы скорее иронизируем на темы серьезные и не очень, чтобы не показаться назидательными. Это такой жанровый эксперимент. Действительно сложно говорить о серьезных вещах, не очень на этом настаивая, не очень показывая. Это немножко закрытый театр, он ироничный, но при этом остаются те же серьезные вещи, о которых мы все думаем, которые заботят очень многих. Нам хотелось бы экспериментировать. А артисты на это уже откликаются. Конечно, нам проще сыграть Островского, чем сыграть материал Славы Сэ, но это и интересно. Это какие-то новые шаги в развитии театра. И для нас эти определённые решения очень важны», - отметил постановщик.