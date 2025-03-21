«Весело о серьезном»: Режиссер Драгунов рассказал об эксперименте в Малом театре
Режиссер Владимир Драгунов рассказал НСН, что его спектакль «Маленькая опера» о противодействии тоталитаризму.
В новом спектакле «Маленькая опера» поднимается проблема взаимоотношений художника и режима, рассказал НСН режиссер-постановщик Владимир Драгунов.
Премьера спектакля по мотивам прозы Славы Сэ состоится в Малом театре 22 марта. В центре событий - оккупированная фашистами Голландия. Режиссеру местной филармонии поручено поставить за месяц оперу Вагнера к приезду фюрера. Специальный корреспондент НСН побывал на пресс-показе и пообщался с автором постановки.
«Эта вещь о тоталитарном режиме, о том, что художника всегда этот режим использует. Это о том, как противодействовать тоталитарному режиму. Главное - не быть равнодушными и не запираться в своем определенном мирке, как бы уходить в такую внутреннюю эмиграцию. Эта внутренняя эмиграция может закончиться тем, что за тобой просто придут. Тебе кажется, что за этим забором, который ты себе построил, можно жить, но это не так. Начать понимать это можно только после того, как что-то свершится. Если ты ни во что и ни в кого не веришь, то это ничем хорошим закончиться не может», - подчеркнул режиссер.
Драгунов отметил, что этот спектакль – жанровый эксперимент.
«Мы сегодня играем эту и смешную, и трагическую историю с некоторым отстранением. Мы не то чтобы прямо погружаемся в эпоху, мы больше показываем персонажей. Мы скорее иронизируем на темы серьезные и не очень, чтобы не показаться назидательными. Это такой жанровый эксперимент. Действительно сложно говорить о серьезных вещах, не очень на этом настаивая, не очень показывая. Это немножко закрытый театр, он ироничный, но при этом остаются те же серьезные вещи, о которых мы все думаем, которые заботят очень многих. Нам хотелось бы экспериментировать. А артисты на это уже откликаются. Конечно, нам проще сыграть Островского, чем сыграть материал Славы Сэ, но это и интересно. Это какие-то новые шаги в развитии театра. И для нас эти определённые решения очень важны», - отметил постановщик.
Владимир Драгунов также рассказал, что впервые о произведении Славы Сэ узнал от своих студентов.
«Все началось с желания просто поговорить о серьезных темах через какой-то непривычный материал. Мои студенты рассказывают о том, что они читают, чем увлекаются. И вот Слава Сэ – это один из тех писателей, которого они знают. И ты начинаешь тоже читать то, что читают они, чтобы быть, что называется, в материале. Мне показалось, что это интересный, какой-то очень оригинальный взгляд на войну. И мне показалось, что это может быть сегодня интересно. Захотелось как-то открыть этого автора для сцены. Мне кажется, это редкий дар говорить о серьезных вещах весело, с определенным фарсом. Когда поделился с актерами, у них возник интерес. Да, это замечательный материал», - добавил Драгунов.
Ранее художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский заявил в беседе с НСН, что эксперимент в театре подходит не всем.
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