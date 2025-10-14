Губернатор Самарской области с матом уволил главу Кинельского района

Во время визита в район Федорищев резко раскритиковал Жидкова за организацию работ и несоблюдение сроков. Разговор, по словам очевидцев, проходил в крайне жесткой форме.

После проверки состояния объектов глава региона распорядился снять чиновника с должности. Решение об отставке было принято на месте, передает «Радиоточка НСН».

