ФПБК: Пугачева за свое последнее интервью могла получить $2 млн

Он не исключил, что ее последнее интервью с журналистом Екатериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) было организовано спецслужбами Великобритании. Артистка могла за него получить около $2 млн.

Бородин напомнил, что ФПБК неоднократно просил признать Пугачеву иностранным агентом и завести уголовное дело об оправдании терроризма.

Ранее ветеран Афганистана подал иск на 1,5 млрд руб. против Пугачевой в четвертый суд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

