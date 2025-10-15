ФПБК: Пугачева за свое последнее интервью могла получить $2 млн
Началось расследование возможной связи российской певицы Аллы Пугачевой с иностранными спецслужбами, сообщает RT со ссылкой на заявление руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.
Он не исключил, что ее последнее интервью с журналистом Екатериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) было организовано спецслужбами Великобритании. Артистка могла за него получить около $2 млн.
Бородин напомнил, что ФПБК неоднократно просил признать Пугачеву иностранным агентом и завести уголовное дело об оправдании терроризма.
Ранее ветеран Афганистана подал иск на 1,5 млрд руб. против Пугачевой в четвертый суд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
