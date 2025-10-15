На Киркорова подал в суд охранник с концерта Лорак за толчок в спину
На исполнителя Филиппа Киркорова подал в суд охранник с концерта Ани Лорак, сообщает Telegram-канал Mash.
Он требует с певца 2 миллиона рублей и публичные извинения за толчок в спину, а также моральные и физические травмы. По словам Александра Короткого, Киркоров захотел провести знакомых за кулисы шоу, на что получил ответ подождать. Артиста это не устроило, он толкнул охранника в спину.
Короткий написал заявление в правоохранительные органы, дело направили в суд. Исполнитель предлагал решить всё мирно и заплатить в два раза меньше - 1 миллион.
Ранее адвокат Александр Трещев выступил с критикой в Киркорова. По его словам, артист является «скрытым врагом» и «приспособленцем», а остался в России только потому, что его творчество не востребовано за границей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
