На Киркорова подал в суд охранник с концерта Лорак за толчок в спину

Он требует с певца 2 миллиона рублей и публичные извинения за толчок в спину, а также моральные и физические травмы. По словам Александра Короткого, Киркоров захотел провести знакомых за кулисы шоу, на что получил ответ подождать. Артиста это не устроило, он толкнул охранника в спину.

Короткий написал заявление в правоохранительные органы, дело направили в суд. Исполнитель предлагал решить всё мирно и заплатить в два раза меньше - 1 миллион.

Ранее адвокат Александр Трещев выступил с критикой в Киркорова. По его словам, артист является «скрытым врагом» и «приспособленцем», а остался в России только потому, что его творчество не востребовано за границей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

