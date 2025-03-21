«Будете уволены!»: Именные билеты ударили по театрам и смутили зрителей
Кирилл Крок указал на распил и угрозы директорам с худруками театров, Станислав Садальский озаботился судьбой богатых зрителей, а Ольга Галахова попросила назвать имена авторов резонансной реформы, содрогнувшись от ужаса.
Крутицкий нашего времени: «Кто эти люди?»
На фоне театрального бума в столице беда пришла, откуда не ждали. Введение именных билетов с проверкой паспортных данных на входе в театры уже ударило по их сборам, отпугнув часть зрителей.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский и театральный критик Ольга Галахова сравнили вред и пользу от нововведений, а директора Вахтанговского театра Кирилл Крок и вовсе указал на «распил» и угрозы коллегам.
***
В Москве с 15 марта вступила в силу система продажи билетов в театры по паспорту. Билетные операторы уже отмечают падение продаж на мартовские спектакли на 25%, при этом реформа бумерангом ударила и по подведомственным департаменту культуры театрам.
Театральный критик Ольга Галахова призналась, что в ужасе от нововведений.
О.ГАЛАХОВА: «Ужас какой-то. Я готова уже превратиться в персонажа Островского Крутицкого (на фото), который писал трактат о вреде всех реформ. Вместо того, чтобы помочь зрителю дойти до театра, все делается для того, чтобы он забыл дорогу в этот театр. Если падают продажи, падают премии сотрудникам театра, а при этом существует норма отчетности. Чем меньше денег ты собрал от продажи, тем меньше дотацию ты получишь. А кто будет виноват в этом? Театр. Меня поражает, что решение такого уровня принимается сегодня без консультации с деятелями театра. Даже в мрачные советские годы цензуры и авторитаризма Министерство культуры СССР, принимая важные решения по театру, приглашало ведущих деятелей театра. Мы попали в бюрократический произвол. Причем у этих решений нет ни имени, ни фамилии, ни отчества. Кто конкретно придумал это? За этим же стоит конкретный человек или конкретная группа лиц? Почему мы их не знаем? То есть люди, которые принимают такое решение, не знают специфики театра и наносят вред и публике, и деятелям театра. Будем надеяться, что система все это сама преодолеет. При этом просто людей жалко»
М.СИНТИН: «Новая система продажи именных билетов не нравится ни самим театрам, ни зрителям. Людям приходиться стоять зачастую в огромной очереди на входе в театр для сверки данных, указанных в билетах, с паспортами. Кроме того, такие билеты невозможно перепродать, подарить или передать знакомым, если планы на эти дни резко изменились. Обязанность указывать свои паспортные данные при покупке билетов может привести и к увеличению злоупотреблений со стороны разного рода мошенников, у которых теперь могут оказаться эти данные. Чиновники от культуры приравняли театры к стадионам, но напрасно».
Распил и богачи
У директора Вахтанговского театра Кирилла Крока своя версия причины введения именных билетов, которую он не побоялся озвучить в соцсетях.
К.КРОК: «Уже абсолютно точные цифры дают билетные операторы о падении продаж в Московских театрах, подведомственных департаменту культуры. Вся эта затея — не забота о зрителях и не по просьбам театров, а действительно — банальный распил билетного рынка. А если и кто-то что-то сказал в поддержку этого нововведения, то все мы прекрасно знаем, почему. Говорят, что всем директорам и худрукам подведомственных учреждений наказали: "Если кто-то выступит против этой инициативы, пеняйте на себя. Будете уволены". Но если вот так продвигаются инициативы… Все это очень печально и наводит на очень грустные мысли».
Он также указал, что прежде чем принимать такие решения, не мешало бы посоветоваться с театральным сообществом, объяснить, обсудить, подумать, какие риски возможны и к чему это может привести.
М.СИНТИН: «Министерство и департамент культуры в очередной раз принимают решения, не посоветовавшись с театральным сообществом. Казалось бы, СТД мог бы выступить представителем интересов театров, но нет. Получается, что защитников и заступников перед чиновниками у деятелей театра не осталось. Нет и крупных мастеров, способных вести диалог с властью от лица театров, таких, какими некогда были Товстоногов, Гончаров, Ефремов и Табаков.
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский усмотрел еще один нежелательный эффект нововведения, актер узрел проблемы для богатых зрителей.
С.САДАЛЬСКИЙ: «Введение именных билетов - это ужасно по отношению к театрам. Многие богатые люди, которые билеты покупают по 70 тысяч рублей, уже не пойдут на спектакль, потому что можно будет спросить: "Какая у тебя зарплата, если ты билеты по 70 тысяч покупаешь?" Это сразу наводит на размышления».
М.СИНТИН: «Солидные клиенты - те, кто покупают билеты на самые дорогие места в партере, при новой системе не всегда согласятся афишировать подобные расходы. В результате театр опять потеряет в доходах. Минусов этой реформы значительно больше, нежели плюсов, к которым можно отнести сокращение числа перекупщиков».
***
Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Идите в театр!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сооснователя «Короля и Шута» Александра Балунова признали иноагентом
- Центробанк РФ продлил ограничения на перевод средств за рубеж на полгода
- В России вырос спрос на книги о политике
- Путин по телефону поговорил с эмиром Катара
- Бедроса Киркорова похоронили рядом с Клюевым и Юдашкиным
- Набиуллина назвала «гипотетическим» возможное возвращение иностранных брендов
- COVID-19 перешел в разряд сезонных заболеваний
- Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук подтвердили слухи о разводе
- Набиуллина заявила, что при общем снижении цен инфляция в РФ остается высокой
- СМИ: ФРГ конфисковала танкер с нефтью, который приписывают к «теневому флоту» РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru