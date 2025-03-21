«Будете уволены!»: Именные билеты ударили по театрам и смутили зрителей

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На фоне театрального бума в столице беда пришла, откуда не ждали. Введение именных билетов с проверкой паспортных данных на входе в театры уже ударило по их сборам, отпугнув часть зрителей.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский и театральный критик Ольга Галахова сравнили вред и пользу от нововведений, а директора Вахтанговского театра Кирилл Крок и вовсе указал на «распил» и угрозы коллегам.

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В Москве с 15 марта вступила в силу система продажи билетов в театры по паспорту. Билетные операторы уже отмечают падение продаж на мартовские спектакли на 25%, при этом реформа бумерангом ударила и по подведомственным департаменту культуры театрам.

Театральный критик Ольга Галахова призналась, что в ужасе от нововведений.

О.ГАЛАХОВА: «Ужас какой-то. Я готова уже превратиться в персонажа Островского Крутицкого (на фото), который писал трактат о вреде всех реформ. Вместо того, чтобы помочь зрителю дойти до театра, все делается для того, чтобы он забыл дорогу в этот театр. Если падают продажи, падают премии сотрудникам театра, а при этом существует норма отчетности. Чем меньше денег ты собрал от продажи, тем меньше дотацию ты получишь. А кто будет виноват в этом? Театр. Меня поражает, что решение такого уровня принимается сегодня без консультации с деятелями театра. Даже в мрачные советские годы цензуры и авторитаризма Министерство культуры СССР, принимая важные решения по театру, приглашало ведущих деятелей театра. Мы попали в бюрократический произвол. Причем у этих решений нет ни имени, ни фамилии, ни отчества. Кто конкретно придумал это? За этим же стоит конкретный человек или конкретная группа лиц? Почему мы их не знаем? То есть люди, которые принимают такое решение, не знают специфики театра и наносят вред и публике, и деятелям театра. Будем надеяться, что система все это сама преодолеет. При этом просто людей жалко»

М.СИНТИН: «Новая система продажи именных билетов не нравится ни самим театрам, ни зрителям. Людям приходиться стоять зачастую в огромной очереди на входе в театр для сверки данных, указанных в билетах, с паспортами. Кроме того, такие билеты невозможно перепродать, подарить или передать знакомым, если планы на эти дни резко изменились. Обязанность указывать свои паспортные данные при покупке билетов может привести и к увеличению злоупотреблений со стороны разного рода мошенников, у которых теперь могут оказаться эти данные. Чиновники от культуры приравняли театры к стадионам, но напрасно».

