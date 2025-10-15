Самарский губернатор Федорищев пояснил, почему матом отправил главу района в отставку

По его словам, причина эмоционального увольнения — в наплевательском отношении к памяти героев ВОВ. Он указал, что на задворках школы в грязи увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. На том месте планируется воздвигнуть обелиск участникам Великой Отечественной войны.

Федорищев указал, что глава района посчитал, что это «просто камень», а значит, может лежать как мусор.

«Слишком эмоционально? Да. Уволен», — отметил губернатор.

14 октября Федорищев освободил от должности Жидкова во время посещения объектов. Разговор, по словам очевидцев, проходил в крайне жесткой форме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

