Самарский губернатор Федорищев пояснил, почему матом отправил главу района в отставку
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев пояснил, почему послал главу Кинельского района в отставку, сообщает Telegram-канал Shot.
По его словам, причина эмоционального увольнения — в наплевательском отношении к памяти героев ВОВ. Он указал, что на задворках школы в грязи увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. На том месте планируется воздвигнуть обелиск участникам Великой Отечественной войны.
Федорищев указал, что глава района посчитал, что это «просто камень», а значит, может лежать как мусор.
«Слишком эмоционально? Да. Уволен», — отметил губернатор.
14 октября Федорищев освободил от должности Жидкова во время посещения объектов. Разговор, по словам очевидцев, проходил в крайне жесткой форме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
