Экс-судья Момотов отверг связи с криминальным авторитетом Карасем

Судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов назвал оговором показания свидетеля о том, что он связан с криминальным авторитетом Карасем, сообщает РИА Новости.

Совет судей исключил Виктора Момотова из состава президиума

Ранее прокурор огласил показания свидетеля Новикова, которому якобы Момотов помогал избежать уголовного преследования. Экс-судья заявил, что Новиков дважды судим и имеет негативное отношение к судебной системе. «Как он может знать, что происходит, если он находится в местах лишения свободы», — заявил Момотов.

Ранее экс-зампреда Верховного суда обвинили в «крышевании» проституции и неуплате налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:КриминалСудьяВерховный Суд РФ

