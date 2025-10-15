Экс-судья Момотов отверг связи с криминальным авторитетом Карасем
Судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов назвал оговором показания свидетеля о том, что он связан с криминальным авторитетом Карасем, сообщает РИА Новости.
Ранее прокурор огласил показания свидетеля Новикова, которому якобы Момотов помогал избежать уголовного преследования. Экс-судья заявил, что Новиков дважды судим и имеет негативное отношение к судебной системе. «Как он может знать, что происходит, если он находится в местах лишения свободы», — заявил Момотов.
Ранее экс-зампреда Верховного суда обвинили в «крышевании» проституции и неуплате налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
