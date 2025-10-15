На Алтае могут ввести полный запрет на продажу спиртного в выходные

По его словам, уровень смертности в республике превышает рождаемость с 2024 года. Предложение о запрете будет внесено на ближайшее заседание правительства. Кроме того, предлагается ввести ограничение на продажу спиртного по будням с 11 до 19 часов, а в пятницу — до 16 часов.

Продажа алкоголя должна строго контролироваться и не создавать рисков для подрастающего поколения и здоровья страны в целом, заявил корреспонденту НСН губернатор Камчатского края Владимир Солодов в кулуарах Восточного экономического форума.

