На Алтае могут ввести полный запрет на продажу спиртного в выходные

Власти Алтая намерены ввести запрет на продажу алкогольных напитков в выходные и праздничные дни, сообщает RT со ссылкой на заявление главы региона Андрея Турчака.

Меньше пить не станут: Ограничение времени продажи алкоголя обогатит спекулянтов

По его словам, уровень смертности в республике превышает рождаемость с 2024 года. Предложение о запрете будет внесено на ближайшее заседание правительства. Кроме того, предлагается ввести ограничение на продажу спиртного по будням с 11 до 19 часов, а в пятницу — до 16 часов.

Продажа алкоголя должна строго контролироваться и не создавать рисков для подрастающего поколения и здоровья страны в целом, заявил корреспонденту НСН губернатор Камчатского края Владимир Солодов в кулуарах Восточного экономического форума.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:АлкогольАлтай

Горячие новости

Все новости

партнеры