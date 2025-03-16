«Особая интонация»: Худрук театра «Практика» рассказала о знакомстве с Сергеем Юрским

Такие люди, как Сергей Юрский дают понимание зачем нужно искусство, и зачем стоит тратить на это свою жизнь, заявила НСН худрук театра «Практика», главный режиссер РАМТа Марина Брусникина.

16 марта исполняется 90 лет со дня рождения Сергея Юрского. 17 марта режиссер Марина Брусникина представит посвященную легендарному актеру памятную литературно-музыкальную композицию «Однажды еще что-нибудь произойдет…» на сцене Театра Моссовета, которому народный артист РСФСР посвятил 40 лет своей творческой жизни.