«Особая интонация»: Худрук театра «Практика» рассказала о знакомстве с Сергеем Юрским
Режиссер Марина Брусникина, посвятившая литературно-музыкальную композицию народному артисту, в день 90-летия со дня его рождения поделилась с НСН воспоминаниями о великом актере.
Такие люди, как Сергей Юрский дают понимание зачем нужно искусство, и зачем стоит тратить на это свою жизнь, заявила НСН худрук театра «Практика», главный режиссер РАМТа Марина Брусникина.
16 марта исполняется 90 лет со дня рождения Сергея Юрского. 17 марта режиссер Марина Брусникина представит посвященную легендарному актеру памятную литературно-музыкальную композицию «Однажды еще что-нибудь произойдет…» на сцене Театра Моссовета, которому народный артист РСФСР посвятил 40 лет своей творческой жизни.
«Мы ещё не были знакомы, я просто очень хорошо помню: однажды на пластинке услышала, как он читает Пастернака «Снег идет». Настолько вошла в меня эта своеобразная, неожиданная, очень музыкальная и очень современная интонация, и абсолютно влюбляющая в поэта, в стихи. Когда я уже была студенткой, наши педагоги привели его к нам в институт. Сергей Юрьевич тогда нам читал Евгения Онегина. Тоже незабываемое впечатление. А потом, когда я уже очень близко была знакома, и до сих пор знакома, с Дашей Юрской (дочь Сергея Юрского - примечание НСН), эта актриса у меня играла во всех моих спектаклях. И Наталья Максимовна Тенякова (супруга Сергея Юрского - примечание НСН), - это очень близкий мне человек. И Сергей Юрьевич, который приходил всегда на все наши премьеры, всегда все оценивал», - рассказала режиссер.
Она также отметила уникальность личности Юрского.
«Я как режиссер делала с Юрским во МХАТе на большой сцене вечер «Черного юмора». И всегда он с удовольствием принимал участие во всех программах. Я еще с ним вечер по Бродскому делала, никогда не отказывался. Помню, как фанаткой ходила на его концерты, которые были в Москве или где-то еще. Сергей Юрский - это уникальная личность, причем личность, не предававшая своего ощущения мира, прошедшая, очень сложный жизненный путь, и всегда, в любой ситуации, остававшаяся большим художником. И, конечно, общение с таким человеком нас всех поднимало. Такие люди дают понимание, зачем нужно искусство, и зачем стоит тратить на это свою жизнь», - подчеркнула Брусникина.
Ранее стало известно, что 95-летие Театра Российской Армии отметят большим праздничным вечером, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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