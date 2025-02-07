«Без поддержки закрылись бы!»: Марк Розовский о работе государственных театров

«Каждый год мы начинаем с того, что в театральной сфере нет закона о меценатстве. Он есть, но только номинально, мы всегда упираемся в это. Меценат должен иметь выгоду от того, что вкладывает в творчество и искусство деньги. Если этого пункта нет в законе, мы оказываемся или в роли попрошаек, или становимся зависимыми. Если бы государство не оказывало поддержку нашему театру, мы бы, конечно, закрылись уже давным-давно», - рассказал он.

Ранее Розовский в пресс-центре НСН рассказал, что следующий его спектакль «По ком звонит колокол» по одноименному роману Эрнеста Хемингуэя состоится в апреле 2025 года и заявил, что сегодня это произведение очень важно и актуально.

