Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Труханова на фоне слухов о его российском гражданстве
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, говорится в сообщении в Telegram-канале «Телевизионной службы новостей».
Президент подписал соответствующий указ. Глава города в Telegram опроверг наличие у него российского гражданства. «За эти годы я получил множество документов как с украинской, так и с российской стороны, которые подтвердили — российского гражданства я никогда не имел и не имею на сегодня»,— написал мэр.
Ранее он указал, что за время пребывания на посту он прошел все возможные проверки, включая проверки на наличие иностранного гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
