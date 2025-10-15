Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Труханова на фоне слухов о его российском гражданстве

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, говорится в сообщении в Telegram-канале «Телевизионной службы новостей».

СМИ: США могут ввести санкции против мэра Одессы Труханова

Президент подписал соответствующий указ. Глава города в Telegram опроверг наличие у него российского гражданства. «За эти годы я получил множество документов как с украинской, так и с российской стороны, которые подтвердили — российского гражданства я никогда не имел и не имею на сегодня»,— написал мэр.

Ранее он указал, что за время пребывания на посту он прошел все возможные проверки, включая проверки на наличие иностранного гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
