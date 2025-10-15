СМИ: НАТО обсуждает возможность сбивать истребители России

По данным издания, руководители оборонных ведомств желают, чтобы российские военные самолеты, несущие над воздушным пространством союзников НАТО ракеты для ударов по наземным целям, были возможными целями.

Вооружения и траектория российского самолета будут ключевыми факторами, определяющими предполагаемую угрозу. Также в Европе звучат призывы к созданию единой системы противовоздушной и противоракетной обороны. Министры обороны должны обсудить эти планы на встрече НАТО 15 октября.

Ранее в НАТО рассказали, почему не будет сбивать ракеты РФ над Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

