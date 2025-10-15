СМИ: НАТО обсуждает возможность сбивать истребители России

Североатлантический альянс обсуждает правила, которые упростили бы задачу по сбиванию истребителей России с ракетами, сообщает Telegraph.

По данным издания, руководители оборонных ведомств желают, чтобы российские военные самолеты, несущие над воздушным пространством союзников НАТО ракеты для ударов по наземным целям, были возможными целями.

Вооружения и траектория российского самолета будут ключевыми факторами, определяющими предполагаемую угрозу. Также в Европе звучат призывы к созданию единой системы противовоздушной и противоракетной обороны. Министры обороны должны обсудить эти планы на встрече НАТО 15 октября.

Ранее в НАТО рассказали, почему не будет сбивать ракеты РФ над Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссияНАТО

