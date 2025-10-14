Трамп заявил, что США не будут сотрудничать с «коммунистами» в Аргентине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может пересмотреть экономическое сотрудничество с Аргентиной, если на предстоящих выборах в стране победят кандидаты от социалистических или коммунистических сил. Об этом он сказал на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем в Белом доме.

По словам американского президента, отношение США к Аргентине во многом зависит от политических итогов голосования. Он подчеркнул, что в случае победы левых сил «инвестиционные настроения будут совсем другими» и, возможно, часть экономических проектов придется приостановить, отмечает RT.