Трамп заявил, что США не будут сотрудничать с «коммунистами» в Аргентине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может пересмотреть экономическое сотрудничество с Аргентиной, если на предстоящих выборах в стране победят кандидаты от социалистических или коммунистических сил. Об этом он сказал на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем в Белом доме.
По словам американского президента, отношение США к Аргентине во многом зависит от политических итогов голосования. Он подчеркнул, что в случае победы левых сил «инвестиционные настроения будут совсем другими» и, возможно, часть экономических проектов придется приостановить, отмечает RT.
Трамп также отметил, что считает выборы в Аргентине «очень важными» и выразил уверенность в высоких шансах Милея на успех. По его словам, аргентинский лидер провел «отличную работу», хотя реформы сопровождались трудностями.
Американский президент добавил, что Милей стал «очень популярным» и находится «на пороге большого экономического успеха». В Аргентине вскоре состоятся парламентские выборы, на которых правящая партия рассчитывает укрепить свои позиции для продвижения реформ, передает «Радиоточка НСН».
