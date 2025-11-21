1

Российские театральные режиссеры все чаще обращаются к классике кино, создавая на основе сценариев спектакли. Этот тренд дошел до двух столиц и уже начинает завоевывать регионы.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, художественный руководитель «Ленкома» Владимир Панков, худрук театра «Модерн» Юрий Грымов и театральный критик Ольга Галахова оценили риски и возможности таких постановок.

***

В прошлом театральном сезоне прогремел спектакль «Курьер», поставленный в Центре драматургии и режиссуры Владимиром Панковым (на фото) по сценарию к одноименному фильму Карена Шахназарова. Сейчас Панков ставит «Репетицию оркестра» по одноименному фильму Федерико Феллини.

Никита Михалков с постановкой «12» по собственному фильму объездил не только всю Россию, но и покорил зарубежных зрителей. Вскоре Михалков представит новый спектакль по своему фильму «Без свидетелей», главные роли в котором сыграют Анна Михалкова и Михаил Ефремов.

Еще одним удачным примером адаптации киносценария стал спектакль «Жертвоприношение», поставленный Галиной Зальцман по последнему фильму Андрея Тарковского в «Театре на Васильевском» в Санкт-Петербурге. В декабре эту работу покажут в Театре имени Федора Волкова в Ярославле, который считается старейшим театром России.

Худрук «Ленкома» Владимир Панков объяснил, какие возможности дают постановки по мотивам известных кинокартин.

В.ПАНКОВ: «Для саундрамы (жанр спектаклей, в которых музыка играет ключевую роль – прим. НСН) нет сложности в работе с киносценариями. Наоборот, киносценарий даёт ёмкость и большие возможности для музыки. Как, например, в нашей скорой премьере – спектакле «Репетиция оркестра», вдохновленном кинофильмом Федерико Феллини. То же можно сказать и о «Курьере» в Центре драматургии и режиссуры. Драматургия может быть более повествовательной, а сценарий кинофильма подразумевает лаконичное, но содержательное высказывание, поэтому именно для направления саундрамы это может быть интереснее. Можно сказать, что для саундрамы текст становится нотами, он превращается в музыку. Это театральное направление предполагает жонглирование жанрами».

М.СИНТИН: «Наблюдать за развитием саунддрамы очень интересно. Владимиру Панкову удается раз за разом удивлять театральную публику. Хотя изначально лично я не был сторонником этого направления, поскольку всегда полагал, что если актеры начинают усердно заниматься пением, игрой на инструментах, танцем, у них не остается ни времени, ни сил сконцентрироваться на главном, на том, что приковывает внимание зрителей и заставляет сопереживать героям на сцене».

