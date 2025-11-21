«Драматический сгусток!»: Зачем режиссеры ставят спектакли по культовому кино
Владимир Панков объяснил, что в его спектаклях текст становится музыкой, Юрий Грымов указал на риски постановок по кино, а Ольга Галахова увидела в них избавление от «мертвой фактуры».
От «Курьера» до Феллини: «Текст становится нотами»
Российские театральные режиссеры все чаще обращаются к классике кино, создавая на основе сценариев спектакли. Этот тренд дошел до двух столиц и уже начинает завоевывать регионы.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, художественный руководитель «Ленкома» Владимир Панков, худрук театра «Модерн» Юрий Грымов и театральный критик Ольга Галахова оценили риски и возможности таких постановок.
***
В прошлом театральном сезоне прогремел спектакль «Курьер», поставленный в Центре драматургии и режиссуры Владимиром Панковым (на фото) по сценарию к одноименному фильму Карена Шахназарова. Сейчас Панков ставит «Репетицию оркестра» по одноименному фильму Федерико Феллини.
Никита Михалков с постановкой «12» по собственному фильму объездил не только всю Россию, но и покорил зарубежных зрителей. Вскоре Михалков представит новый спектакль по своему фильму «Без свидетелей», главные роли в котором сыграют Анна Михалкова и Михаил Ефремов.
Еще одним удачным примером адаптации киносценария стал спектакль «Жертвоприношение», поставленный Галиной Зальцман по последнему фильму Андрея Тарковского в «Театре на Васильевском» в Санкт-Петербурге. В декабре эту работу покажут в Театре имени Федора Волкова в Ярославле, который считается старейшим театром России.
Худрук «Ленкома» Владимир Панков объяснил, какие возможности дают постановки по мотивам известных кинокартин.
В.ПАНКОВ: «Для саундрамы (жанр спектаклей, в которых музыка играет ключевую роль – прим. НСН) нет сложности в работе с киносценариями. Наоборот, киносценарий даёт ёмкость и большие возможности для музыки. Как, например, в нашей скорой премьере – спектакле «Репетиция оркестра», вдохновленном кинофильмом Федерико Феллини. То же можно сказать и о «Курьере» в Центре драматургии и режиссуры. Драматургия может быть более повествовательной, а сценарий кинофильма подразумевает лаконичное, но содержательное высказывание, поэтому именно для направления саундрамы это может быть интереснее. Можно сказать, что для саундрамы текст становится нотами, он превращается в музыку. Это театральное направление предполагает жонглирование жанрами».
М.СИНТИН: «Наблюдать за развитием саунддрамы очень интересно. Владимиру Панкову удается раз за разом удивлять театральную публику. Хотя изначально лично я не был сторонником этого направления, поскольку всегда полагал, что если актеры начинают усердно заниматься пением, игрой на инструментах, танцем, у них не остается ни времени, ни сил сконцентрироваться на главном, на том, что приковывает внимание зрителей и заставляет сопереживать героям на сцене».
Культ и «мертвая фактура»
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов назвал большим риском постановки по известным фильмам. По его мнению, их авторы хотят повторить успех легендарных картин.
Ю.ГРЫМОВ: «Главная сложность постановок по киносценариям заключается в том, что все время будет борьба за соответствие с образом и воспоминаниями о фильме. Тем более, что фильмы берут в театр, как правило, очень популярные, а это же целый мир, особенно, когда он связан с детством. Чаще всего киносценарии переносят на сцену драматического театра, рассчитывая погнаться за успехом фильма, повторить его успех, в том числе, и финансовый, но это очень рискованно».
Он отметил, что до недавнего времени был против таких постановок, но в театре «Модерн» все-таки появится спектакль по известному кино.
Ю.ГРЫМОВ: «Всегда очень ответственно переносить кино в театр. У меня в театре «Модерн» есть одна задумка, которую я реализую в следующем году, пока держу это в тайне. Это будет спектакль по очень-очень известному фильму. Я понимаю всю ответственность, потому что зрители видели это культовое советское кино, а театр — это совсем другая пластика, другие настроения и другая аудитория. Я до последнего времени был против, того, чтобы делать спектакль по какому-то известному фильму. Сейчас же понимаю, что перенося историю на сцену, это не мои ощущения от кино, а отношение к самой истории. Зрители приходят смотреть на новую трактовку пересказчика».
М.СИНТИН: «Перенос на сцену киноистории, как правило, всем знакомой, интересен, конечно, не с точки зрения развития сюжета, а когда у театрального режиссера возникает собственная интерпретация этой истории, свои переживания и рефлексии на этот счет, с которыми он хочет поделиться со зрителем. Таким образом он выражает себя, как художника, открывая всем глаза на что-то новое или на то, что раньше никто не замечал. «Курьер», который поставил Владимир Панков в ЦДР в прошлом сезоне, доказал, что спектакль, поставленный по киносценарию, - абсолютно самостоятельное произведение».
При этом театральный критик Ольга Галахова назвала театральные киноадаптации попыткой соответствовать запросу на «жесткую событийность».
О.ГАЛАХОВА: «С моей точки зрения, в постановках спектаклей по киносценариям нет новой тенденции, скорее это какой-то виток театра, поворот в небольшой квартал. Вот сейчас свернули в этот квартал, завтра в другой. Мне кажется, что сценарий позволяет обнажить каркас действия, минимизировав слово. Это некий драматический сгусток. Сейчас есть потребность в жесткой событийности и, на мой взгляд, это попытка избавиться от лишних слов и лишних диалогов, которые часто на сцене являются мертвой фактурой. При этом обращение к киносценариям, - это не современная драматургия, не сегодняшний день. Это было снято, как правило, 10, 15, 20, а то и 40 лет тому назад. В большинстве случаев, режиссеры выбирают киносценарии, скорее, по каким-то сугубо своим личным причинам».
М.СИНТИН: «На мой взгляд, главная проблема спектаклей, поставленных по киносценариям знаменитых в прошлом кинокартин заключается в том, что новое произведение должно не только нести новые смыслы, но и быть интереснее современникам, чем когда-то снятый фильм. Иначе зрители, выходя после окончания такого спектакля, непременно скажут: "А фильм-то был лучше"».
***
