Украинские войска пытались ударить по химпредприятиям в России
ВСУ пытались разрушить химически опасные объекты и предприятия на территории России. Об этом заявил начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Алексей Ртищев.
Так, противник нацеливался на объекты в Донецкой и Луганской Народных Республиках, создавая угрозу химического поражения мирных жителей.
«Массированным ракетным ударам неоднократно подвергались промышленные предприятия "Заря" в населенном пункте Рубежное, "Азот" в Северодонецке, завод "КоксоХим" в Авдеевке», - подчеркнул Ртищев.
Кроме того, российская сторона предотвратила попытки применения дронов по химическим предприятиям с веществами первого класса опасности в Великом Новгороде и Россоши Воронежской области.
Ранее начальник войск РХБЗ сообщил, что в Донбассе и Новороссии предотвратили попытки диверсий с использованием токсичных веществ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новый фильм с Джеки Чаном будут снимать на юго-западе Казахстана
- Украинские войска пытались ударить по химпредприятиям в России
- Мясников заявил, что здоровым людям не нужно пить магний
- Россиянам объяснили, почему выросли цены на услуги риелторов
- В Калифорнии шесть человек пострадали при взрыве газа
- Путин: Товарооборот между Ираном и Россией вырос на 8%
- Три дня холода: В Москву вернется осенняя погода после метели и гололедицы
- Как в Узбекистане: Экономист призвал запретить сделки выше 500 тысяч рублей за нал
- Глава МИД Турции призвал Украину согласиться на территориальные потери
- Девяти представителям МУС заочно дали до 15 лет колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru