ВСУ пытались разрушить химически опасные объекты и предприятия на территории России. Об этом заявил начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Алексей Ртищев.

Так, противник нацеливался на объекты в Донецкой и Луганской Народных Республиках, создавая угрозу химического поражения мирных жителей.

«Массированным ракетным ударам неоднократно подвергались промышленные предприятия "Заря" в населенном пункте Рубежное, "Азот" в Северодонецке, завод "КоксоХим" в Авдеевке», - подчеркнул Ртищев.

Кроме того, российская сторона предотвратила попытки применения дронов по химическим предприятиям с веществами первого класса опасности в Великом Новгороде и Россоши Воронежской области.

Ранее начальник войск РХБЗ сообщил, что в Донбассе и Новороссии предотвратили попытки диверсий с использованием токсичных веществ.

