«Гильдия риелторов Москвы не предлагает поднять цены на услуги, а рекомендует установить новые тарифы. Это предложение носит рекомендательный характер, как некий ориентир качества услуги. В Гильдии исходят из позиции того, что услуга, которая стоит меньше, с большой вероятностью будет некачественно оказана в каком-то из аспектов. Гильдия риелторов Москвы не устанавливает для своих членов тарификацию, а реагирует на ту, которая рынком уже установлена, давая некий ориентир потребителю», - объяснил Барсуков.

Он рассказал от чего зависит цена на услуги риелтора.

«Стоимость услуг риелтора зависит от того, какой набор услуг. В этом вопросе значение имеет и качество оказываемых услуг. Многие риелторы берут на себя, в том числе, неспецифичные функции, например, юридическую экспертизу объекта недвижимости без сопровождения юриста. Если мы говорим про нормальную классическую услугу, которую оказывает специалист высокого уровня, который работает в связке с юристом, что обеспечивает полноценную юридическую экспертизу, то средняя цена на покупку и продажу обычно составляет 2-3% от стоимости объекта недвижимости, если речь идет про свободные сделки. С альтернативами немножко по-другому», - рассказал эксперт.