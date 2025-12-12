Россиянам объяснили, почему выросли цены на услуги риелторов

Гильдия риелторов Москвы не устанавливает для своих членов тарификацию, а реагирует на ту, которая рынком уже установлена, давая некий ориентир потребителю, рассказал НСН Константин Барсуков.

Гильдия риелторов Москвы не предлагает поднять цены на услуги, а рекомендует установить новые тарифы, исходя из того, что услуга, которая стоит меньше, с большой вероятностью будет некачественно оказана, заявил НСН член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Гильдия риелторов Москвы предложила с 1 января 2026 года поднять минимальные тарифы на услуги при продаже вторичного жилья на 20–25%, сообщает РИА Новости. По их мнению, это необходимо из-за инфляции и роста затрат. В письме объединения говорится, что с января минимальный рекомендуемый тариф на услуги риелторов при свободной продаже жилья составит 300 тыс. рублей либо 3,5% от суммы сделки. При альтернативной сделке минимальный рекомендуемый тариф составит 500 тыс. рублей либо 3,5% от стоимости. Сейчас тариф, рекомендованный Гильдией риелторов Москвы, ниже. При свободной сделке — 250 тысяч рублей или 3% от стоимости, при альтернативной сделке — 400 тысяч рублей или 3% от суммы.

Барсуков подчеркнул, что предложение Гильдии риелторов Москвы носит рекомендательный характер.

Риелтор объяснила, как не лишиться квартиры после сделки с «недееспособной бабушкой»

«Гильдия риелторов Москвы не предлагает поднять цены на услуги, а рекомендует установить новые тарифы. Это предложение носит рекомендательный характер, как некий ориентир качества услуги. В Гильдии исходят из позиции того, что услуга, которая стоит меньше, с большой вероятностью будет некачественно оказана в каком-то из аспектов. Гильдия риелторов Москвы не устанавливает для своих членов тарификацию, а реагирует на ту, которая рынком уже установлена, давая некий ориентир потребителю», - объяснил Барсуков.

Он рассказал от чего зависит цена на услуги риелтора.

«Стоимость услуг риелтора зависит от того, какой набор услуг. В этом вопросе значение имеет и качество оказываемых услуг. Многие риелторы берут на себя, в том числе, неспецифичные функции, например, юридическую экспертизу объекта недвижимости без сопровождения юриста. Если мы говорим про нормальную классическую услугу, которую оказывает специалист высокого уровня, который работает в связке с юристом, что обеспечивает полноценную юридическую экспертизу, то средняя цена на покупку и продажу обычно составляет 2-3% от стоимости объекта недвижимости, если речь идет про свободные сделки. С альтернативами немножко по-другому», - рассказал эксперт.

Риелторы опровергли падение цен на аренду жилья в Москве

Барсуков предупредил, что те, кто выбирает риелтора с наименьшей стоимостью услуг, могут потерять гораздо больше.

«Многие люди, не понимая, как оценить качество работы риелтора, ориентируются только на цену. В итоге они получают услугу, которая не соответствует качеству. Например, кто-то умеет продавать, а кто-то просто ждет, когда к нему покупатель придет, не умеет торговаться, не умеет сопровождать сделку, не умеет работать с разным финансированием от покупателя, начиная от ипотеки и заканчивая сертификатами, а другой умеет. В итоге тот, кто обращается к риелтору, чьи услуги стоят дороже, получает более качественную услугу с большой вероятностью продать объект за большую стоимость», - добавил специалист.

Ранее риелторы объяснили рекордный рост рынка аренды жилья в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин
ТЕГИ:ПродажаКвартирыТарифыНедвижимость

Горячие новости

Все новости

партнеры