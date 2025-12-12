Все сделки от 500 тысяч рублей должны проходить в безналичном формате, чтобы обезопасить россиян, рассказал директор Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН.



Покупки за наличные запретили в Узбекистане ради борьбы с теневой экономикой. Указ подписал президент президент Шавкат Мирзиеев. С 1 апреля 2026 года банкнотами нельзя расплачиваться за алкоголь и табак, недвижимость, машины и любые товары дороже 25 млн сумов — около 160 тысяч рублей. Также ограничение распространяются на оплату услуг госорганов, электричества, газа и воды, бензина. Колташов поддержал похожие меры для России.