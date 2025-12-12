Как в Узбекистане: Экономист призвал запретить сделки выше 500 тысяч рублей за нал
Чтобы избежать мошеннических схем, необходимо пресечь продажи квартир по наличному расчету, рассказал НСН Василий Колташов.
Все сделки от 500 тысяч рублей должны проходить в безналичном формате, чтобы обезопасить россиян, рассказал директор Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН.
Покупки за наличные запретили в Узбекистане ради борьбы с теневой экономикой. Указ подписал президент президент Шавкат Мирзиеев. С 1 апреля 2026 года банкнотами нельзя расплачиваться за алкоголь и табак, недвижимость, машины и любые товары дороже 25 млн сумов — около 160 тысяч рублей. Также ограничение распространяются на оплату услуг госорганов, электричества, газа и воды, бензина. Колташов поддержал похожие меры для России.
«Запрет использования наличных при покупке некоторых товаров необходим. В частности, это недвижимость, приобретение квартир. Уже давно такое не рекомендовано проводить в наличных расчетах. Стоит еще запретить и покупку автомобилей за наличные в любой форме. Может быть, еще покупку туров дорогостоящих за границу, но порог тут должен быть от 500 тысяч рублей. Но что касается потребительских товаров, то ни в коем случае нельзя прибегать к запрету использования наличных. Банки приняли целый ряд мер по борьбе с мошенниками, поэтому они действуют по схемам с наличкой: “снимите деньги, передайте их курьеру”. Сколько у нас бабушек, которые снимали по 7-15 миллионов рублей сбережений. Но я не видел новостных сообщений о том, что по этим наличным задержали преступников», — указал он.
Колташов добавил, что каждую ситуацию следует рассматривать очень внимательно.
Ранее президент Владимир Путин призвал усилить контроль за оборотом наличных в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинские войска пытались ударить по химпредприятиям в России
- Мясников заявил, что здоровым людям не нужно пить магний
- Россиянам объяснили, почему выросли цены на услуги риелторов
- В Калифорнии шесть человек пострадали при взрыве газа
- Путин: Товарооборот между Ираном и Россией вырос на 8%
- Три дня холода: В Москву вернется осенняя погода после метели и гололедицы
- Как в Узбекистане: Экономист призвал запретить сделки выше 500 тысяч рублей за нал
- Глава МИД Турции призвал Украину согласиться на территориальные потери
- Девяти представителям МУС заочно дали до 15 лет колонии
- Не на корм, а в карман: Конные клубы выступили против прогулок на лошадях в городах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru