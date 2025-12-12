Как в Узбекистане: Экономист призвал запретить сделки выше 500 тысяч рублей за нал

Чтобы избежать мошеннических схем, необходимо пресечь продажи квартир по наличному расчету, рассказал НСН Василий Колташов.

Все сделки от 500 тысяч рублей должны проходить в безналичном формате, чтобы обезопасить россиян, рассказал директор Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН.

Покупки за наличные запретили в Узбекистане ради борьбы с теневой экономикой. Указ подписал президент президент Шавкат Мирзиеев. С 1 апреля 2026 года банкнотами нельзя расплачиваться за алкоголь и табак, недвижимость, машины и любые товары дороже 25 млн сумов — около 160 тысяч рублей. Также ограничение распространяются на оплату услуг госорганов, электричества, газа и воды, бензина. Колташов поддержал похожие меры для России.

Сто миллионов из кармана: В России призвали запретить покупку квартир за наличные
«Запрет использования наличных при покупке некоторых товаров необходим. В частности, это недвижимость, приобретение квартир. Уже давно такое не рекомендовано проводить в наличных расчетах. Стоит еще запретить и покупку автомобилей за наличные в любой форме. Может быть, еще покупку туров дорогостоящих за границу, но порог тут должен быть от 500 тысяч рублей. Но что касается потребительских товаров, то ни в коем случае нельзя прибегать к запрету использования наличных. Банки приняли целый ряд мер по борьбе с мошенниками, поэтому они действуют по схемам с наличкой: “снимите деньги, передайте их курьеру”. Сколько у нас бабушек, которые снимали по 7-15 миллионов рублей сбережений. Но я не видел новостных сообщений о том, что по этим наличным задержали преступников», — указал он.

Колташов добавил, что каждую ситуацию следует рассматривать очень внимательно.

Ранее президент Владимир Путин призвал усилить контроль за оборотом наличных в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:КвартирыМошенникиДеньги

Горячие новости

Все новости

партнеры