Девяти представителям МУС заочно дали до 15 лет колонии
Московский городской суд заочно приговорил к заключению прокурора и восемь судей Международного уголовного суда. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.
В зависимости от роли каждого фигурантов признали виновными в привлечении заведомо невиновного к ответственности, незаконном заключении под стражу, покушении на преступление, нападении на лица или учреждения под международной защитой либо угрозе его совершения.
«С февраля по март 2022 года в Гааге прокурор МУС Карим Хан незаконно привлек к уголовной ответственности граждан Российской Федерации. Президиум МУС при отсутствии законных оснований дал указания судьям палаты вынести заведомо незаконные ордера об их аресте», - указали в ГП.
Подсудимые признаны виновными в инкриминированных преступлениях. Хану назначили 15 лет заключения с отбыванием 9 лет в тюрьме и оставшегося срока в колонии строгого режима. Другим представителям МУС дали от 15 лет до 3,5 года лишения свободы.
Ранее Генпрокуратура предъявила заочные обвинения в геноциде представителям высшего политического и военного руководства Украины, пишет «Свободная пресса».
