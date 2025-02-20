«Лихолетье закончено!»: Певцов планирует уже в марте вернуться на сцену «Ленкома»

Народный артист России Дмитрий Певцов в интервью НСН заявил, что планирует вернуться на сцену театра «Ленком Марка Захарова» уже в марте, а также сыграет в спектакле Владимира Панкова по мотивам фильма Феллини.

Певцов ранее сообщил в соцсетях, что новый худрук «Ленкома» Владимир Панков предложил ему вернуться на сцену театра. Актер пояснил, что речь идет о спектакле «Юнона и Авось» и других постановках Панкова.