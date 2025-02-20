«Лихолетье закончено!»: Певцов планирует уже в марте вернуться на сцену «Ленкома»
«Ленком» при Панкове начнет вставать на ноги после пятилетнего лихолетья, сказал в эфире НСН Дмитрий Певцов, отметив, что в марте планирует сыграть в «Юноне и Авось» и отправиться с театром на гастроли.
Народный артист России Дмитрий Певцов в интервью НСН заявил, что планирует вернуться на сцену театра «Ленком Марка Захарова» уже в марте, а также сыграет в спектакле Владимира Панкова по мотивам фильма Феллини.
Певцов ранее сообщил в соцсетях, что новый худрук «Ленкома» Владимир Панков предложил ему вернуться на сцену театра. Актер пояснил, что речь идет о спектакле «Юнона и Авось» и других постановках Панкова.
«Сейчас мы разбираемся, когда будут ближайшие "Юноны", в которые я могу попасть, поскольку у меня тоже в жизни все расписано. Я думаю, что в марте начну играть "Юнону" и, вполне возможно, поеду в Нижний Новгород на гастроли с "Юноной", это будет 17-18 марта. Что касается постановок Панкова, Владимир Николаевич анонсировал проект по фильму Федерико Феллини "Репетиция оркестра". Названия у него пока нет, но понятно, что это будет не только фильм, там много из чего будет состоять спектакль. Это первое название, которое мне известно», - сказал Певцов.
Он также выразил уверенность, что при Панкове в «Ленкоме» закончатся времена «лихолетья»
«Конечно, мне приятно вернуться на сцену "Ленкома", тем более, что в "Ленкоме" появился настоящий худрук, настоящий профессиональный режиссер, который имеет свой режиссерский почерк, свой определенный взгляд на искусство, свою историю и созданный им театр. У Владимира Панкова есть свой творческий стиль, есть свои планы и я уверен, что у театра сейчас начнется новая творческая история после небольшого лихолетья пяти с лишним лет. Сейчас "Ленком" начнет вставать на ноги!», - уверен артист.
При этом Певцов отметил, что сейчас задействован в двух спектаклях «на стороне», однако шоу «Соборная площадь» уже заканчивается.
«У меня всего два спектакля "на стороне". Это историческое шоу "Соборная площадь", которое заканчивается буквально 23 февраля, поскольку мы играем в кинопарке Москино на открытой площадке. А "Лавра" я играю в Новом театре, 1-2 апреля я выйду на сцену Театра российской армии», - заключил собеседник НСН.
В середине января Певцов объявил о прощании с «Ленкомом», в котором он проработал более 30 года, отметив при этом, что у него есть время, силы и желание играть на сцене. После этого в театре произошли кадровые перестановки: его директор Марк Варшавер был переведен на должность президента, его место занял Дмитрий Берестов, а новым худруком назначили Владимира Панкова. После этого Певцов сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что с радостью вернется в «Ленком», если его пригласит Панков.
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